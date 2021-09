Star Wars – Jusqu’à l’écœurement ?

Les infos partagées par Gautoz, de Gamekult, ont été reprises par toute la presse internationale : Quantic Dreams travaillerait sur un jeu Star Wars. On continue à employer le conditionnel, car personne, ni chez Quantic, ni chez Lucasfilm Games, n’a encore officialisé la chose. La rumeur a néanmoins été plus ou moins confirmée par Tom Henderson (DualShockers), qui a publié sur Twitter une photo croisant les univers de George Lucas et David Cage.

Bonne nouvelle ? Comme d’habitude avec les jeux des studios, ceux qui sont sensibles à ces aventures narratives qui se rapprochent du cinéma interactif se réjouiront. On connait en effet la maîtrise de Quantic Dreams concernant la mise en scène, et leur capacité à proposer des arbres narratifs dont le nombre de branches peut donner le tournis. On imagine facilement les possibilités de pouvoir pencher de l’un ou de l’autre côté de la Force, et les dilemmes qui pourraient nous être soumis !

Les détracteurs, qui voient plutôt en Heavy Rain ou Detroit: Become Human l’œuvre d’un cinéaste frustré, s’inquièteront eux d’éventuels combats de sabres lasers se résolvant à coup de QTE.

Mais pour nous, le risque est ailleurs. Et si, comme au cinéma, on se dirigeait vers une overdose de jeux Star Wars ? Alors qu’il a fallu attendre plus de 15 ans entre la trilogie originelle et sa “préquelle” (qui débute par La Menace Fantôme en 1999), ces dernières années, le filon a été surexploité.

En effet, après avoir racheté la licence, Disney a souhaité rentrer rapidement dans ses frais, et avait décidé de sortir pas moins d’un film par an. (Le Réveil de la Force en 2015, Rogue One en 2016, Les Derniers Jedi en 2017, Solo en 2018 et L’Ascension de Skywalker en 2019). Soit quasiment autant de films en 5 ans qu’au cours des 35 années précédentes !

Le résultat de cette accélération, c’est un écœurement général, des critiques (presse et grand public) très sévères avec la nouvelle trilogie, et des entrées décevantes pour Solo. Ce dernier point a convaincu Disney de reconnaître son erreur, et de ralentir un peu la cadence.

Mais alors, le jeu vidéo viendra-t-il compenser ce ralentissement des productions ciné ? On sait qu’Ubisoft prépare un mystérieux jeu Star Wars, un remake de KOTOR a été annoncé en grande pompe, le jeu LEGO qui reprendra l’intégralité de la saga arrive dans quelques mois, et maintenant Quantic s’y met, sans compter qu’EA a perdu son exclusivité, mais pas sa licence, et on n’est pas à l’abri d’un Battlefront III…

Il faut espérer que les éditeurs sauront se montrer mesurés, et penseront leur calendrier de sorties aussi en fonction aussi de la concurrence. Il faut aussi souhaiter que les jeux soient suffisamment réussis. Un raz de marée de jeux Star Wars décevants pourrait, côté jeux vidéo, enterrer la licence pour plusieurs années…