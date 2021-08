[Gamescom 2021] Lego Star Wars: La Saga Skywalker – RDV en 2022 !

S’il y a bien une saga que tout le monde doit connaître, c’est bien Star Wars ! D’abord acclamée lorsque Georges Lucas était à la réalisation puis décriée lorsque Disney a repris le flambeau, impossible de passer à côté (à moins d’être totalement perdu sur la planète Tatooine). L’histoire ayant pris fin officiellement en 2019, puisque la boucle était bouclée grâce à la dernière trilogie, il était logique que la franchise Lego s’empare de la poule aux œufs d’or et nous voilà donc avec le fameux Lego Star Wars: La Saga Skywalker.

Si nous devions aborder brièvement les jeux vidéos Lego, soulignons la qualité des jeux mais également l’humour décapant qui fait sa marque de fabrique. Beaucoup d’œuvres du 7ème Art ont déjà eu droit à leur transformation en briques, d’Indiana Jones en passant par Harry Potter. Obi-Wan et Cie n’y échappe pas.

Vous aurez la possibilité de passer d’un film à l’autre, et petit détail qui a son importance, vous pourrez interpréter n’importe quel personnage de l’histoire Star Wars. Si vous souhaitez flirter voire carrément basculer du coté Obscur de la Force vous aurez cette possibilité (avouez, qui n’a jamais jalousé les vilains avec leur sabre rouge ?).

Cette fameuse galaxie lointaine, très lointaine n’aura plus de secret pour vous puisque vous pourrez visiter les lieux les plus iconiques de Dagobah en passant par le désert de Geonosis et si l’occasion se présente vous pourrez même faire un arrêt à Coruscant. Pour le moment aucune date de sortie précise ne nous a été donnée, sachez cependant que Lego Star Wars: La Saga des Skywalker ne sera disponible qu’au printemps 2022. D’ici là, que la Force soit avec vous !