LEGO Star Wars : La Saga Skywalker se bricole une date de sortie

Le prochain jeu LEGO inspiré de la saga Star Wars avait peu donné de ses nouvelles depuis son annonce. Il a fallu attendre la cérémonie d’ouverture de la GamesCom 2020 pour que le jeu refasse parler de lui. Initialement prévu pour cette fin d’année, LEGO Star Wars : La Saga Skywalker sortira finalement au printemps 2021 sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC, mais aussi sur PlayStation 5 et Xbox Series X (toujours pas de date précise).

Cette information a été accompagnée par une fantastique bande-annonce, révélant au passage des séquences de gameplay du jeu avec notamment l’utilisation du Faucon Millenniun, des combats au sabre laser et l’utilisation de banthas, le tout avec une pléthore de personnages jouables.

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, comme son nom l’indique, contiendra tous les événement majeurs de la saga composée de neuf films, de La Menace fantôme jusqu’à L’Ascension de Skywalker. Le titre offrira une progression non-linéaire vous permettant de compléter les différentes planètes dans n’importe quel ordre.

Les trilogies précédentes ont été couvertes au fil des ans par des titres individuels depuis le début de la saga LEGO sur PlayStation 2. De la dernière trilogie, seul l’épisode VII a été adapté en jeu vidéo LEGO. TT Games, les développeurs du jeu, ne se sont pas facilité la tâche en remasterisant simplement les épisodes déjà conçus.

Tout dans ce LEGO Star Wars : La Saga Skywalker a été refait à partir de zéro. L’humour des jeux LEGO semble intact, mais la vidéo témoigne surtout qu’il s’agit certainement du jeu LEGO le plus ambitieux à ce jour.

Les opinions sur les films Star Wars diffèrent énormément et les derniers films ont clivé la communauté. Alors croisons les doigts pour que Lego Star Wars : La saga Skywalker unisse tous les fans de la célèbre saga intergalactique.