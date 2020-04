LEGO x Super Mario – Ennemis hier, amis aujourd’hui ?

La collaboration fait aussi écho au passé de Big N.

George Orwell évoquait une “histoire comme un processus cyclique” dans son roman culte 1984. Et la collaboration entre LEGO x Super Mario autour des boites de jeu dans l’univers du plombier moustachu serait une amusante illustration de ce concept. En effet, tout le monde connait l’histoire de Nintendo, l’humble fabricant de cartes à jouer, qui aura senti son époque comme personne et bâtira un empire grâce aux jeux électroniques – comme on les appelait à l’époque.

Les plus gros fans de la marque connaissent surement aussi sa période fabricant de jouets, dont la célèbre Ultra Hand – le spécialiste Florent Gorges a consacré à cette époque de nombreux ouvrages. On se souvient peut-être un peu moins de N&B, un jeu de construction qui ressemble à s’y méprendre… à des LEGO !

L’excellent site BeforeMario.com y a consacré un article très complet, relatant l’histoire de ces briques de plastiques estampillées Nintendo. On y apprend que Big N a sorti à la fin des années 60 une gamme de jeux de construction clairement inspirée (pour ne pas dire plus) de la petite brique danoise. Même gabarit, même système de clipsage, la marque est même imprimées sur le sommet des “picots”, comme chez le modèle LEGO ! Les briques des deux marques sont d’ailleurs parfaitement compatibles entre-elles.

Cependant, pour s’imposer, le fabricant japonais a ajouté quelques petites innovations, sur lesquelles il ne se privera pas de capitaliser. Les briques N&B de Nintendo furent ainsi les premières à intégrer des formes arrondies, permettant de multiplier les possibilités de créations. On peut retrouver des publicités comparatives où Nintendo affiche la supériorité des création N&B sur d’autres jeux de constructions. LEGO n’est pas directement cité, mais cependant bel et bien visé.

Évidemment, LEGO ne s’est pas laissé faire, et la disparition de la gamme N&B est très probablement due aux pressions judiciaires que LEGO a exercé. La collaboration LEGO x Super Mario sonne donc autant comme une réconciliation que comme un écho à la grande histoire de Nintendo ! Pour redécouvrir cette histoire en détails, n’hésitez pas à aller découvrir l’article original de BeforeMario.com et ses très nombreux documents d’époque.