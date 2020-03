MAR10 Day – Mario fait copain-copain avec Levi’s et LEGO

Un MAR10 Day des plus productifs pour Nintendo.

À défaut de les casser, les fans de Mario pourront bientôt en construire. De quoi ? Mais de briques bien entendu ! Il y a peu, un accord a été signé entre LEGO et le héros le plus célèbre du jeu vidéo. Une surprise bienvenue pour les deux maîtres de la plateforme d’un côté sur le plan réel, l’autre vidéoludique.

Selon Stonewars, depuis quelques semaines, LEGO opère autour de nouveaux produits confidentiels appelés “Leaf”. Maintenant, les dits produits ont été révélés, et ils ne fonctionneront pas comme les produits habituels de la marque. On ne sait pas ce que cela signifie, mais il a été déterminé qu’il y aura jusqu’à 13 sets différents, plus un autre spécial (on ne sait pas en quoi). Nous en comptons jusqu’à 14. Nous les avons classés par prix, car nous n’avons aucune autre information pour le moment :

Set 1 : Prix de 59,99 euros.

Set 2 : Prix de 3,99 euros.

Set 3 : Prix de 49,99 euros.

Set 4 : Prix de 19,99 euros.

Set 5 : Prix de 19,99 euros.

Set 6 : Prix de 29,99 euros.

Set 7 : Prix de 29,99 euros.

Set 8 : Prix de 29,99 euros.

Set 9 : Prix de 69,99 euros.

Set 10 : Prix de 99,99 euros.

Sets 11, 12, 13 et 14 : Prix de 9,99 euros.

Peu de certitudes pour beaucoup de questions pour cette collaboration iconique entre deux gros du divertissement. Pour l’instant, on peut tabler sans trop de risque pour des sets de construction. Toutefois, y aura t-il un nouveau jeu dans la foulée, afin de créer ce que Nintendo cherche à chacun de ses projets, c’est à dire, la surprise ? Un Nintendo Direct se fait attendre plus que jamais.

Non content de ce crossover inédit, Mario nous annonce également porter du Levi’s. En effet, la société américaine a annoncé aujourd’hui une collaboration avec Nintendo pour une nouvelle collection de vêtements.

C’est par un tweet posté sur le compte Twitter officiel de Levi’s qu’ils ont confirmé une collection en collaboration avec Big N, collection décorée de motifs Super Mario à l’occasion du MAR10 Day. On peut voir une salopette avec quelques pièces de monnaie sortant de la poche arrière, un pantalon long et court à côté d’un sweat-shirt imprimé sur le thème de la saga du plombier, et une veste en jean. Cette collection sera disponible à partir du 1er avril (pas de blague).

Un temps très protecteur avec ses licences, il semblerait que Nintendo ait enfin passé le cap du merchandising partagé, et avec panache… Quitte à peut-être galvauder un peu le prestige de sa maison.