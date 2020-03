Mario Kart Tour – On peut enfin jouer entre copains !

Mario Kart Tour accueille enfin le mode nécessaire pour tout Mario Kart aujourd’hui : un vrai mode multijoueur.

Nous sommes tous d’accord pour dire que Mario Kart est une série qui touche tous les joueurs. À vrai dire, il ne doit pas y avoir grand monde qui n’y a jamais joué. Et que pour la majorité d’entre eux, seul ou entre amis (et surtout entre amis en vrai), cette série doit représenter de bons souvenirs. Par ailleurs, le SELL (Syndicat Des Éditeurs de Logiciels de Loisirs) place Mario Kart 8 Deluxe en tête du classement des titres les plus vendus sur Nintendo Switch. Pour Mario Kart Tour en revanche, le constat n’est pas le même mais tout pourrait changer dans les prochaines semaines.

Dès aujourd’hui, Mario Kart Tour ajoute à ses options de jeu, un nouveau mode qu’il ne pouvait qu’envier aux derniers titres de la licence : un mode multijoueur en ligne. Vous trouviez que le jeu était gavant et difficile à contrôler ? Vous trouviez que ces nombreuses fenêtres qui vous invitent à payer des sommes (abusées) pour des petits services ou des personnages en plus étaient de trop ? Ça passera peut-être mieux avec des copains ! Le mode en ligne en question se divise en deux catégories. Vous pouvez ainsi vous affronter sur les circuits de la saison en cours avec des inconnus ou enfin, depuis la même salle avec des amis. Quel plaisir d’entendre les carapaces et les insultes fuser en canon !

Un détail à présent. Les joueurs normaux (c’est à dire “ce qui n’investissent pas d’argent dans le titre”) pourront se frotter à leurs concurrents (amis ou inconnus) dans des courses en 100cc. Les personnes ayant souscrites au Pass Gold, abonnement mensuel proposé au tarif de 5,99€ qui offre notamment des objets supplémentaires à chaque box cadeau débloqué ainsi que la vitesse 200cc en solo, pourront bénéficier des Grand Prix multijoueurs en 150cc. Vous pouvez toujours vous faire votre idée en profitant des 2 semaines d’essai disponible gratuitement si vous ne l’aviez pas encore fait.

Mario Kart Tour est disponible sur appareils iOS et Android. Alors, comptez-vous reprendre ? Accueillez-vous cette mise à jour dans la joie ou la consternation ? Donnez-nous votre avis ci-dessous ! Dans tous les cas, n’oubliez pas de faire le plein de points quand vous affronterez vos copains puisque c’est au final ce qui prime dans ce Mario Kart.