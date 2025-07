Guild Wars 2, les spécialisations élite et marketing catastrophique

Sur le compte Guild Wars 2, ArenaNet a publié ce 30 juin dernier un post X énigmatique : l’image d’une lute au centre d’un hexagone coloré. Les théories affluent, on s’attend à un événement, une annonce de nouvelle extension, mais surtout, on s’intrigue !

Le retour des biens aimées de Guild Wars 2 ?

En effet, un second post sur le même réseau social nous offre un visuel similaire, conservant l’hexagone mais avec une image centrale différente. La tension retombe : ce sont de nouvelles spécialisations d’élite. C’est une surprise pour le public, car avec Secret of The Obscure et Janthir Wilds, le MMO américain avait décidé d’abandonner totalement l’approfondissement de cette fonctionnalité pourtant adorée des joueurs.

Une spécialisation d’élite, c’est un peu comme ajouter une branche entière à votre classe préférée. Le Voleur, par exemple, peut ainsi devenir un Sniper, un combattant au bâton ou un Spectre qui draine la santé des adversaires pour soigner son équipe. Cette diversité est bienvenue et encourageait également l’exploration du monde pour gagner de précieux points de spécialisation, permettant de débloquer progressivement les compétences de chacune d’elles.

Plus encore, c’est peut-être ici l’abandon de ce nouveau modèle promu par Guild Wars 2 lors de ses deux derniers packs d’extension, qui tentait de se rapprocher maladroitement de ce que font les concurrents plutôt que de se concentrer sur ses grandes forces : l’exploration et la progression horizontale.

En reprenant l’idéologie fondamentale de ses premières extensions, le jeu d’ArenaNet tente certainement de relancer la machine. Après un système de housing sympathique mais rapidement obsolète, et une tentative désespérée d’ajouter des options de construction de personnages grâce à de nouvelles armes, Guild Wars 2 revient ici à ce qui a fait sa plus grande force : un système qui pousse la base de joueurs à fouiller le monde qui lui est offert tout en ouvrant le champ des possibles.

Quelques millions balancés dans le vent

Mais pourquoi ne pas avoir parlé de tout ceci pendant le Summer Game Fest ? Rappelez-vous, au milieu des souls-like et des trois teasings de Resident Evil 9, Guild Wars 2 s’était offert une place au show de Geoff Keighley. Si l’idée était déjà absurde, son exécution était presque intolérable, mettant en avant un bonus d’expérience en agitant vaguement la main, comme pour dire « coucou, on est là ». Même World of Warcraft (qui n’a jamais été mentionné dans aucune conférence) a bénéficié d’une meilleure publicité grâce à la présence de Battle.net sur la Xbox Rog Ally…

Cette bande annonce était aussi l’occasion pour Guild Wars 2 de présenter ses dernières nouveautés, les panoramas sympathiques d’Ends of Dragon, les vols à dos de dragon de Secret of the Obscure… ou simplement le jeu de base qui a déjà 13 ans et des textures qui vieillissent difficilement, dommage…

Malgré tout, les fans sont en ébullition et spéculent en comptant précieusement les 13 jours restants, analysant chaque petit centimètre d’image, s’imaginant déjà arpenter la jungle de Maguuma ou le nord de Cantha laissé inexploré.