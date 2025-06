Final Fantasy XIV: Dawntrail – Son développement en difficulté ?

Rendez-vous régulier pour tous les joueurs de Final Fantasy XIV, la Live Letter est l’occasion pour Naoki Yoshida, le producteur et réalisateur du jeu, d’annoncer les prochaines nouveautés et de faire le point sur le chemin parcouru. Alors que certains joueurs demandent des changements radicaux depuis la sortie de la dernière extension, Dawntrail, Naoki Yoshida a souhaité prendre un temps pour répondre aux retours principaux sur les deux dernières nouveautés : l’Exploration cosmique et l’Île de Lunule.

Un mea culpa et de nouvelles promesses

Yoshida a annoncé des changements à venir pour les deux zones d’exploration susnommées, en réponse à des critiques virulentes. Cependant, même si les modifications sont en accord avec certaines des critiques émises par les joueurs, elles ne seront pas mises en place avant l’arrivée de la mise à jour 7.3, prévue pour début août. Il reste donc une période d’un mois et demi pendant laquelle les joueurs devront se satisfaire d’une promesse. Yoshida a néanmoins bien conscience que son équipe a perdu la confiance des joueurs à la suite de la sortie de Final Fantasy XIV: Dawntrail : il a alors annoncé qu’il ferait tout son possible pour redonner espoir aux fans.

En ce qui concerne le contenu exclusif à la mise à jour 7.3, le producteur a annoncé qu’en plus des ajouts habituels, un nouveau donjon lié aux cartes aux trésors, ainsi qu’un nouveau donjon sans fond baptisé le « Sanctuaire des pèlerins » seront ajoutés, et accompagnés d’un nouveau combat de niveau 100.

En plus de ce contenu, les équipes ajouteront une nouvelle arène pour le mode PvP Crystalline Conflict et une nouvelle zone d’Exploration cosmique. Naoki Yoshida a également annoncé que ses équipes travaillaient sur le prochain raid Fatal, mais qu’il ne sera pas terminé pour la mise à jour 7.3.

Final Fantasy XIV: Dawntrail est-il à ce jour à la hauteur ?

Si l’on s’en tient aux notes sur Steam, Final Fantasy XIV: Dawntrail est un échec, et les récentes évaluations sont « plutôt négatives ». Entre une histoire principale clivante, des mois et des mois d’attente pour voir du contenu annexe ajouté au jeu, une expérience souvent en-deçà des attentes et des mises à jour qui prennent toujours plus de temps à arriver, il est clair que le public peut paraître déçu de cette extension.

Prenons l’exemple de l’Île de Lunule, la nouvelle zone d’exploration permettant aux joueurs d’obtenir leurs armes reliques : si le contenu se voulait destiné à plus de monde que les raids habituels, force est de constater que le raid final de la zone a été perçu comme beaucoup trop difficile pour une grande partie des joueurs. Comme dit précédemment, c’est l’un des retours que Naoki Yoshida a évoqués en début de Live Letter. Selon ses dires, c’est surtout une question de budget.

Pourtant, d’après les résultats financiers de Square Enix pour l’année fiscale 2025, les ventes de Final Fantasy XIV ont augmenté de 17.3%. Yoshida avait déjà évoqué auparavant le fait que les profits dégagés par le jeu n’étaient pas directement réinjectés dans son développement. Alors même si l’équipe de développement est actuellement la plus large jamais recensée dans les crédits (352 personnes), il ne faut pas oublier qu’une partie de ses membres travaille sur la mise à jour graphique et ne peut pas, par conséquent, s’occuper du développement du nouveau contenu. De fait, les équipes de développement ne sont pas en mesure de mener de front tous les projets d’amélioration de Final Fantasy XIV.

Bien sûr, Naoki Yoshida sait que les joueurs n’ont pas à prendre en considération les difficultés de l’équipe, et il ne cherche pas à trouver des excuses à ce que les joueurs ressentent comme des manquements. Il a pris conscience des remarques des joueurs : ses équipes et lui comptent bien essayer d’améliorer l’expérience !

Par exemple, les prochaines instances de l’Île de Lunule devraient être divisées en deux niveaux de difficulté, ce que les joueurs réclament. S’il est impossible de savoir si les efforts promis seront suffisants pour régler les problèmes soulevés par les joueurs avant la prochaine extension, nous pouvons soulever un point : le producteur a annoncé que les recrutements étaient ouverts pour certains postes, notamment celui de « Battle Content Designer », preuve que Square Enix cherche à agrandir les équipes de Final Fantasy XIV et n’a peut-être plus l’air de simplement se laisser porter.