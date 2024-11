Final Fantasy XIV – Bientôt une version mobile !

Final Fantasy XIV va bientôt avoir droit à une version mobile ! Onze ans après ses débuts, les joueurs pourront donc profiter d’un des MMO les plus populaires depuis leur téléphone. La nouvelle a été officialisée par Square Enix et on apprend au passage que c’est LightSpeed Studio, une filiale du géant chinois Tencent, qui s’occupe de développer ce projet ambitieux.

Dans une vidéo de présentation, Naoki Yoshida, producteur et réalisateur, décrit le jeu comme un « petit frère » de la version PC et consoles. Final Fantasy XIV mobile sera donc un jeu à part, et il ne sera pas possible de se connecter sur les mêmes serveurs ou avec ses personnages existants. Rien de surprenant puisqu’en onze ans d’existence, la version qu’on connait déjà a eu le temps d’évoluer au fil des extensions, alors que le jeu mobile n’en sera qu’à ses débuts.

Naoki Yoshida confirme malgré tout que Final Fantasy XVI mobile reprendra toutes les features du jeu original : on retrouvera ainsi les races, les neuf jobs avec la possibilité de changer à tout moment, et bien sûr, toutes les activités liées aux classes d’artisanat. On pourra découvrir ou redécouvrir Éorzéa seul, mais le jeu inclura tout l’aspect social qui va avec n’importe quel MMORPG. Le jeu arrivera directement avec le contenu de l’extension « A Realm Reborn ».

Dans une interview accordée à IGN Yoshida confirme que le jeu sera entièrement gratuit, contrairement à la version PC de Final Fantasy XIV qui requiert un abonnement à pour continuer au-delà du niveau soixante-dix. Il déclare que Square Enix et Tencent souhaitent qu’un maximum de joueurs puissent profiter du jeu. Espérons que les deux studios respectent cette belle promesse, mais pour l’instant, on a peu de détails sur la façon dont le titre va se financer à long-terme.

On imagine que le développement d’un tel jeu sur mobile a été un gros challenge pour les équipes de LightSpeed Studio : on pense évidemment aux performances, mais aussi à l’expérience utilisateur sur un petit écran. Dans l’interview, on apprend aussi que les équipes ont dû adapter les combats pour qu’ils soient lisibles et agréables à jouer, surtout avec des commandes tactiles.

Final Fantasy XIV n’a pas encore de date de sortie, mais on sait que le jeu sera d’abord disponible en Chine uniquement, avant d’arriver dans nos contrées.