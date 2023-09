Final Fantasy XIV adapté en jeu de rôle sur table

C’est une nouvelle manifestation de la place qu’a pris le jeu vidéo dans la culture pop, que disons-nous, dans la culture tout court. Les premiers jeux vidéo d’aventure s’inspiraient des jeux de rôles sur table, Donjons & Dragons en tête, et de leurs fiches de personnages remplie de statistiques, c’est pourquoi encore aujourd’hui on parle de « composante RPG » dès qu’il y a des paramètres à faire évoluer dans un jeu, quand bien même il n’est jamais question de « jouer un rôle ».

Aujourd’hui, c’est le jeu vidéo qui inspire le jeu de rôle papier comme le montre la sortie de Final Fantasy TTRPG (pour Table Top Role Playing Game, jeu de rôle sur table). Le jeu édité directement par Square Enix nous proposera de vivre notre propre campagne en Eorzea, la région où se passe l’action de FFXIV.

Prenez la place d’un aventurier héroïque, ou enfilez la cape du maître du jeu, et coopérez pour forger votre propre histoire au sein de l’univers vaste et excitant de Final Fantasy XIV. (…) Rassemblez vos amis pour explorer, vous battre, et jouer votre rôle. La seule limite sera votre imagination, et le seul objectif, le fun. Découvrez la renaissance d’un royaume d’aventures !

Présenté en boîte, le jeu contiendra tout le matériel nécessaire au lancement d’une campagne : manuel du maître du jeu, guide du joueur, 16 dés (des dés à 6 faces et des dés à 20 faces), des cartes de terrains pour résoudre stratégiquement les combats… Il manquera tout de même un écran, ce paravent en carton derrière lequel le MJ (maître du jeu) dissimule ses notes et fait ses jets de dés pour décider de la destinée des joueurs.

Le jeu se destine clairement aux débutants en JdR, incluant par exemple des feuilles de personnages pré-remplies pour interpréter quatre archétypes : le guerrier, le mage blanc, le chevalier dragon, et le mage noir. On regrettera peut-être la qualité générale du l’ensemble, les photos sur le site de Square Enix nous laissant entrevoir du matériel ayant plus l’allure de livrets que de véritables ouvrages « hardcover »; les habitués du JdR ont plus l’habitude d’acheter des livres que des boites.

Cependant, c’est un choix qui permet de proposer le tout à un prix contenu, puisque la boîte de jeux est proposée à 59,99$ (un peu plus de 56€). Et la mention « starter set » laisse à penser que des extensions pourraient arriver par la suite.

Final Fantasy XIV the Table Top Role Playing Game (ou FFTTRPG, mais ça commence à faire long comme acronyme) est en précommande sur le site de Square Enix, pour une sortie prévue en mai 2024. Attention, le jeu est entièrement en anglais, et aucune traduction FR ne semble à l’ordre du jour.