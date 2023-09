Final Fantasy XVI – L’épopée en Valisthéa est loin d’être terminée

La nuit dernière, le producteur de Final Fantasy XVI, Naoki Yoshida, a profité de la convention PAX West pour dévoiler une belle fournée d’informations concernant le jeu et son futur. Mise à jour gratuite, DLC à venir, version PC ou encore ajout sur Theatrhythm Final Bar Line, laissez-nous vous détailler tout ce qui arrive sur Final Fantasy XVI.

Tout d’abord, la mise à jour gratuite (1.10) inclue un bon nombre d’ajouts (d’ordre cosmétique) et de corrections en tous genres. L’ensemble reste assez mineur et on vous renvoie vers le thread de Square Enix pour visualiser la liste complète du patch note (en anglais).

Ce qui va surtout nous intéresser, c’est les nouveautés de skins dès à présent disponibles. Il sera dorénavant possible de modifier l’apparence de ses personnages via la stèle d’excellence située au repère. Clive peut maintenant aborder fièrement la tenue « Noir Ifrit », Jill « Blanc Shiva », Joshua « Gris Phénix », Talgor « Bleu Glacial » et Ambroisie « Or Rosalien », de quoi diversifier un minimum ses sessions de jeu.

Ce n’est pas tout, tous les joueurs ont également reçu via l’option boite de réception dans le menu système la mythique épée oignon issue du troisème épisode de la saga, un beau clin d’œil. Retenez également qu’il sera possible de modifier l’apparence visuelle de l’épée de Clive.

Le doute était permis mais Naoki Yoshida vient de le confirmer : il y a bien deux DLC en cours de développement (il sont naturellement inclus dans le season pass). En revanche, aucune précision n’a été donnée, pas de thématique, encore moins de date de sortie. On espère grandement découvrir le Primordial manquant à l’aventure : Leviathan. On rappelle que ce dernier était bien présent dans l’illustration du collector.

La version PC de Final Fantasy XVI est en cours de développement. Encore une fois, pas de date précise, on peut supposer que celle-ci débarquera courant 2024 car elle demande bien plus de temps que les six mois d’exclusivité PS5. Le producteur a indiqué qu’il communiquera sur ce sujet d’ici la fin de l’année.

Enfin, une poignée de morceaux issus du seizième épisode canonique de Final Fantasy sera bientôt disponible sur Theatrhythm Final Bar Line sous la forme d’un DLC payant à venir pour début novembre. On retrouvera ainsi :

My Star

Hide, Hideaway

To Sail Forbidden Seas

Away

Control

Titan Lost

Ascension

The Riddle

Logos

Find the Flame

No Risk, No Reward

Que vous ayez aimé ou non Final Fantasy XVI, l’aventure est loin d’être terminée. Valisthéa a encore bien des secrets à révéler.