Scarlatium et équipements recommandés dans Final Fantasy XVI

Si, comme nous, vous parcourez les terres de Valisthéa depuis la sortie de Final Fantasy XVI, vous avez déjà probablement découvert qu’un seul type d’arme était utilisable par Clive : les épées. Au fur et à mesure de votre progression dans le jeu, vous débloquerez des plans permettant de construire de nouvelles lames, et d’augmenter ainsi votre puissance d’attaque. À défaut de pouvoir influer sur autre chose que l’attaque et la volonté de vos armes (facteur permettant de déstabiliser les ennemis), vous aurez un impact plus varié dans les effets du reste de votre équipement dont la création nécessitera, comme toujours, divers matériaux parmi lesquels le scarlatium se montrera souvent important.

Petit tour d’horizon des accessoires qui nous auront paru parmi les meilleurs du jeu, accessibles pour la plupart dans la seconde moitié de l’aventure.

L’anneau de synergie

Dès le début du jeu, plusieurs options sont offertes pour rendre le jeu plus facile à ceux qui souhaiteraient simplement en découvrir l’histoire. Hormis le bien nommé « Mode Histoire », différents anneaux sont ainsi disponibles : l’Anneau de pouvoir Pugnacité permet d’exécuter les combos automatiquement; l’Anneau de Préservation permet de se soigner automatiquement; enfin les Anneaux d’Échappatoire et de Sursis permettent de faciliter les esquives.

Mais celui qui nous paraît le plus propice à améliorer le confort de jeu sans perdre en difficulté est l’Anneau de Synergie, que vous obtiendrez automatiquement lors du deuxième acte du jeu, et qui vous évitera d’avoir à donner des ordres à Talgor. Certes, vous perdrez probablement en efficacité dans le choix et le nombre d’actions effectuées par votre acolyte, mais vous pourrez vous concentrez sur les capacités à l’épée de de Clive, et éviterez d’utiliser toutes vos potions par mégarde en quelques secondes …

La bague de Berserker

Voilà un accessoire dont vous ne découvrirez l’effet qu’en l’essayant. Il pourrait passer inaperçu au milieu de tous les équipements de l’aventure, mais son action n’en est pas moins appréciable.

En effet, suite à une esquive réussie, il vous permettra de contre-attaquer en augmentant à la fois vos capacités de combo et votre puissance d’attaque. En résulte un contre enflammé dont les coups d’épée sont similaires à ceux de Clive lorsqu’il est en transcendance.

La bague de Berserker est un item assez facile à obtenir, puisque vous pourrez la récupérer au comptoir de Désirée, lorsque vous atteindrez un score de réputation de 85.

La ceinture de sauroctone

Il est désormais temps d’aborder des équipements qui s’imposent, à la moitié du jeu, comme parmi les meilleurs que vous puissiez créer. En progressant dans l’histoire, vous verrez le plan pour la ceinture de sauroctone apparaître à la forge de Blackthorne.

Sa conception nécessitera une griffe de dragon, que vous pourrez looter sur les différents dragons que vous croiserez, mais également deux matériaux plus rares.

Le premier est l’Electrum, que vous pourrez obtenir en vainquant Ananké, un monstre que vous trouverez à l’ouest du Hameau de l’Auberge de Martha. Lors de votre combat, prenez garde à ses attaques électriques de zone, et à ses multiples coups de sabre laser successifs.

Le second est le Scarlatium, que vous trouverez sur les monstres de la famille des Adamantoises. Le premier est l’Adamankhelone que vous pourrez croiser est dans le même secteur qu’Ananké, au niveau de la crique des tourments, mais celui-ci ne lootera du Scarlatium que rarement.

La tâche pouvant être fastidieuse, sachez que Final Fantasy XVI est pensé pour que vous n’ayez nul besoin de farmer, et que vous pourrez sans mal obtenir du Scarlatium un peu plus tard dans l’aventure, dans deux quêtes annexes qui seront disponibles une fois que vous parviendrez en Dalméquie.

La première est le contrat d’élite sur le furieux Fastitocalon, que vous pourrez croiser en ayant ou non lu le contrat chez Nektar au préalable.

La seconde est la quête « À Gros Bouillons », disponible auprès du tenancier des thermes du relais de Dalimil. Une fois que vous aurez remédié à la cause de la surchauffe des sources, Xaver vous remerciera en vous offrant un morceau de Scarlatium, que vous pourrez utiliser pour le second objet du set de sauroctone.

L’armille de sauroctone

Tout comme pour la ceinture, il vous faudra tout d’abord une griffe de dragon et du Scarlatium pour espérer l’obtenir, mais vous devriez déjà avoir en votre possession si vous avez suivi les étapes précédentes.

En plus, Blackthorne requerra cette fois-ci du mucus visqueux pour pouvoir la fabriquer.

Comme précédemment, le petit logo de Nektar vous signale que le matériau sera obtenu lors d’un contrat d’élite. Vous pourrez en effet récupérer du mucus visqueux sur le Prince Flan, une des premières cibles de niveau A du tableau, un ennemi dont l’illisibilité des attaques et la propension aux sorts constitueront le gros du challenge.

One More Thing…

Le Scarlatium vous sera nécessaire pour produire une dernière pièce d’équipement que nous vous laissons le soin de découvrir, et qui devrait faire plaisir aux fans de la série.

En parallèle des équipements mentionnés précédemment, pensez aussi à vous équiper d’un accessoire maximisant l’effet des sorts que vous utilisez le plus souvent. De notre côté, nous avons trouvé le Soupir du Phénix particulièrement utile, permettant de réduire notablement le délai de réutilisation du Feu Résurrecteur qui, une fois amélioré, permet d’importants dégâts de zone tout en vous soignant.

Les rares possibilités de customisation de ce Final Fantasy résidant dans les compétences que vous pouvez attribuer à Clive, il serait bien dommage de ne pas vous intéresser aux effets de ces différents accessoires.