Horizon Forbidden West – De l’intérêt des armes ultimes

Si vous vous êtes lancés dans Horizon Forbidden West, vous avez probablement passé beaucoup de temps à farmer des pièces de machines pour améliorer vos armes, et à choisir les compétences appropriées pour les utiliser au mieux. À l’approche de la fin du jeu, comme souvent, les dernières quêtes vous permettent de mettre la main sur des armes dites légendaires, équivalentes des armes ultimes que l’on retrouve régulièrement dans les RPG.

En admettant que vous ayez déjà joué à un Final Fantasy, vous avez peut être déjà entendu parler d’Excalibur, le nom récurrent de la meilleure épée du jeu, présente dans les différents opus de la saga. Dans Final Fantasy 9, le vice était poussé à l’extrême et Excalibur 2 n’était accessible que si vous arriviez à atteindre le quatrième (et dernier) CD du jeu en moins de de 12 heures de jeu. Une tâche à la limite de l’impossible qui nécessitait à l’époque, en dehors d’un dévouement extraordinaire, d’ouvrir le lecteur de la console pour faire sauter les cinématiques.

Plus récemment, le schéma pour obtenir les équipements les plus puissantes des RPG est plus classique et normé : il vous faudra farmer longtemps et jouer des dizaines d’heures de jeu pour obtenir les meilleurs items. Ainsi, dans le dernier God of War, les meilleures armures de Kratos n’étaient accessibles qu’en mode New Game Plus, et pour les améliorer il fallait battre la reine des Valkyries. Autrement dit finir le jeu deux fois, ou presque.

Dans sa construction on ne peut plus classique, il en va de même dans Horizon Forbidden West : les armes légendaires et tenues les plus puissantes ne sont accessibles qu’à la fin du jeu, obtenues à l’issue des ultimes quêtes annexes. Mais pour pouvoir les améliorer au maximum, il vous faudra en plus de cela obtenir les pièces les plus rares du jeu depuis les dépouilles des machines les plus dangereuses.

Que ce soit clair : ces armes ne sont nullement nécessaires pour finir le jeu dans ses modes de difficultés actuels. Par ailleurs, les améliorer à leur maximum tient plus de la quête d’accomplissement personnel qu’autre chose : lorsque vous serez en état d’obtenir les différents matériaux qu’elles nécessitent, vous serez déjà parés pour vous confronter aux ennemis les plus coriaces du jeu, car c’est sur uniquement eux que vous pourrez les récupérer.

Alors, quel intérêt à ces accessoires ultimes ? Se pavaner avec, admettons, mais au final pour si peu de temps car il n’existe pas, actuellement, de mode New Game Plus dans Horizon Forbidden West (on peut imaginer qu’il viendra plus tard, comme ce fut le cas dans le premier opus), et vous ne serez plus qu’à quelques minutes de la fin du jeu. Et sans composante online, il n’y a pas non plus d’intérêt social dans le jeu à posséder de tels items. Esthétique, peut-être, nous direz-vous ? Certes, pour les tenues c’est vrai, mais les armes sont d’une taille infime à l’écran, à tel point qu’on aura du mal à distinguer les arcs de chasseur des arcs de précisions d’un point de vue cosmétique.

Alors, vous pourriez continuer à croire qu’elles seraient utiles pour un boss caché, accessible uniquement après la fin du jeu. Mais là non plus, rien de tel : une fois les quêtes nécessaires accomplies et la fin du jeu atteinte, le plaisir de parcourir un monde aussi beau est toujours là, mais ce dernier sera vide de secrets (en dehors de quelques brefs dialogues).

Non, en l’état des choses et sans mode NG+, nous ne pouvons voir aucun intérêt justifiant le moment auquel vous pourrez obtenir ces items dans le jeu. Comme c’est de plus en plus souvent le cas, il semble que ces armes ultimes deviennent une étape habituelle de la fin du jeu, une simple carotte du joueur atteint de collectionnite aigüe. Mais à nos yeux il s’agit là d’une erreur : une récompense ne sert à rien dans ce média si on ne nous laisse pas le temps et les moyens d’en profiter, de jouer véritablement avec. Il serait bien plus appréciable de rendre accessible de tels accessoires au milieu du jeu, quitte à devoir suer sang et eau pour les obtenir, afin de pouvoir en jouir durant la progression du jeu et ainsi donner un avantage véritable quand cela a encore du sens.

Privées d’utilité, ces « armes ultimes » d’Horizon Forbidden West ne sont en soi qu’une facilité de design, des coquilles vides représentatives d’un classicisme de conception, par bien trop fréquent ces dernières années dans les action-RPG.