Switch 2 – Le marché de l’occasion mis en péril pour l’anti-piratage

Elles avaient déjà fait débat lors de leur annonce, les mesures anti-piratages mises en place par Nintendo afin de protéger la Switch 2 risquent de mettre à mal le marché de l’occasion. Plusieurs acheteurs se plaignent d’avoir fait l’acquisition de consoles bloquées par Nintendo suite à un usage non-réglementaire.

Alors que certains pensaient pouvoir économiser quelques deniers en se procurant la console sur le marché de l’occasion, ils se sont retrouvés confrontés au code d’erreur 2124-4508. Il signifie que l’utilisateur originel n’a pas respecté le code de conduite de Nintendo.

Pour rappel, ces mesures anti-piratages sont notamment censées décourager l’utilisation de cartouches non-réglementaires. Lorsque Nintendo repère une utilisation non légitime de la console, un programme bloque toute utilisation des fonctionnalités en ligne de la console.

Ces mesures, en clair, empêchent les joueurs d’acheter et de télécharger des jeux sur l’eshop ou avec des cartes-clés. Il est également impossible d’avoir accès à des fonctions plus fondamentales encore, puisqu’il est impossible de mettre à jour une console affectée.

Lors de leur annonce, ces mesures avaient pu faire débat. S’il est bien sûr compréhensible que Nintendo mette en place des mesures pour empêcher des copies pirates de ses jeux de circuler, elles avaient pu également sembler radicales et expéditives. Le soucis ici, c’est qu’un utilisateur achetant d’occasion une console affectée n’a pas réellement de recours, puisqu’une réinitialisation de la machine ne permet pas de se débarrasser du code d’erreur.

Pour certains utilisateurs n’ayant pas respecté le code de conduite, revendre sa console Nintendo, au prix fort, alors que la Switch 2 est encore toute récente, pourrait permettre d’amortir les pertes occasionnées par le blocage de la console. Cela ne concerne pas que les reventes entre particuliers, les grandes enseignes, qui peuvent avoir leurs propres rayons de seconde main, sont également concernées.

Cette situation met à mal le marché de l’occasion de deux manières différentes. De la manière la plus évidente, il faudra toujours se méfier lorsqu’on cherchera à acquérir une Switch 2 de seconde main. Pour l’instant, alors que la console est toute récente et que les prix restent globalement hauts, il est facile de se décider à ne chercher qu’à avoir du neuf.

Cependant, en réfléchissant sur le moyen terme, les consoles d’occasion seront probablement de plus en plus intéressantes pour ceux souhaitant faire quelques économies. Dans ce cas là, il faudra forcément rajouter une étape dans le processus d’achat, qui permette de prouver que la console est entièrement fonctionnelle.

Plus généralement, c’est une manière de plus par laquelle l’aspect social du marché de l’occasion est fragilisé. Ce marché, dont on parle régulièrement puisque les constructeurs et éditeurs semblent lui faire la guerre, est pourtant un pan important de la culture vidéoludique.

Permettre à des joueurs qui ont moins de moyens de mettre la main sur plus de jeux, renforcer le bouche-à-oreille de certains titres… Le marché de l’occasion permet de créer du lien, de l’échange entre les joueurs. Ces mesures de Nintendo n’affecteront pas de manière directe le marché, les consoles Switch 2 seront bien évidemment toujours vendues d’occasion.

Cela dit, c’est (encore) une mesure qui met à mal la relation de confiance qui est nécessaire entre le vendeur et l’acheteur pour avoir un marché de l’occasion sain.

Alors, bien entendu, on n’a pas attendu la Switch 2 pour avoir des personnes mal intentionnées souhaitant profiter de la naïveté de joueurs plus jeunes. Cependant, c’est une pièce de plus mise dans la machine. C’est une raison supplémentaire pour laquelle l’occasion peut être boudée, considérée comme moins fiable. Et on ne peut qu’espérer une réaction de Nintendo. En attendant, on ne peut que recommander de faire preuve de la plus grande prudence lorsqu’on envisage une Switch 2 d’occasion…