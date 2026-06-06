Une nouvelle « Eve » aux commandes dans Stellar Blade: Blood Rain

Sorti il y a un peu plus de deux ans, Stellar Blade, premier projet solo ambitieux du studio coréen Shift Up, avait su tirer son épingle du jeu. Beaucoup tancé pour ses choix éditoriaux, lesquels ont conduit à des polémiques en pagaille autour de son héroïne, Eve, hyper sexualisée, le titre avait malgré tout su convaincre les joueurs grâce notamment à son gameplay dynamique ciselé et sa bande son magnifique (composée par Monaca, studio de Keichi Okabe à l’œuvre sur les NieR).

Et si, suite à ce succès tant critique que commercial, le studio avait déjà déclaré travailler sur un second opus, ce n’est que durant ce Summer Game Fest que les premières images de Stellar Blade: Blood Rain ont été montrées.

Un jeu next gen ?

Stellar Blade: Blood Rain se déroulera donc dans le même univers que le premier opus, mais des années dans le futur. Pour l’occasion, nous contrôlerons une nouvelle héroïne à l’apparence encore plus juvénile que celle du précédent opus, Evie. Nous la suivons durant ce trailer en train de filer un groupe de personnes louches, et alors que la transition entre cinématique et phase de gameplay se fait naturellement, on se demande déjà si l’on n’observerait pas un jeu de la prochaine génération de console. Reflets, animations, détails dans les décors et personnages, on a affaire là au haut du panier, indubitablement.

Côté affrontements, on devrait retrouver nos sensations avec une jeune héroïne peut-être encore plus agile qu’Eve. On peut d’ailleurs remarquer quelques mouvements et animations déjà vus précédemment, comme avec cette esquive permettant de passer dans le dos des monstres sur les attaques « bleues » ou lors de certaines poses emblématiques. On a aussi l’impression que la mise en scène est encore plus travaillée afin de nous offrir des chorégraphies toujours plus folles en combat ou en dehors.

En à peine trois minutes de présentation, nous sommes déjà conquis. Stellar Blade: Blood Rain semble être dans la continuité de son ainé tout en ayant poussé tous les curseurs plus haut. Il y a quelques mois d’ailleurs, lors de la présentation des résultats aux investisseurs, nous avions eu la confirmation que le studio avait aussi de nouvelles ambitions économiques pour son titre :

À noter qu’à partir de ce prochain titre, Shift Up adoptera un modèle de service propriétaire. Cela nous permettra de mettre en œuvre des stratégies marketing reflétant pleinement l’identité unique de la licence Stellar Blade, et nous espérons communiquer plus directement et efficacement aux joueurs l’attrait singulier de son univers.

Concrètement, et contrairement au premier opus où la communication s’est faîtes sous le giron de PlayStation, cela signifie que Shift Up pilotera lui même le marketing autour de Stellar Blade: Blood Rain. Le titre bénéficiera-t-il alors d’une sortie sur les consoles Xbox ? Et s’il faudra bien sûr encore confirmer si les promesses formulées seront bien suivies d’effets, d’autant que le titre le dispose d’aucune fenêtre de sortie, ni même de plateforme pour le moment, on est déjà impatient de pouvoir replonger dans son univers.

Et qui sait, avec les bruits de couloirs concernant un éventuel portage de Stellar Blade sur Switch 2, on pourrait bien satisfaire cette envie encore plus tôt qu’on l’espérait.