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Une nouvelle « Eve » aux commandes dans Stellar Blade: Blood Rain

Annonce du jeu Stellar Blade: Blood Rain

Poulet

Gamer patenté, collectionneur compulsif, mangaphile à l'extrême, mon cœur se situe entre Akihabara et l'église du remède où je prie devant mes dieux : Miyamoto Shigeru et Miyazaki Hidetaka

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