RAMageddon : Xbox, Apple et Nvidia inaugurent une ère tech plus chère que jamais

500 € pour une Xbox Series S. Jusqu’à 800 € pour une Series X avec lecteur. Les prix des Mac et des IPad qui augmentent de plusieurs centaines d’euros, tandis que Nvidia préparerait une autre hausse du prix de ses cartes graphiques. Pendant longtemps, ces augmentations auraient semblé impensables, dans une industrie habituée à rendre ses produits progressivement moins chers tout au long de leur existence. Pourtant, elles répondent aujourd’hui toutes à un même phénomène : le RAMageddon.

Longtemps cantonnée au marché du PC, cette crise de la mémoire s’étend désormais à l’ensemble de l’industrie technologique. Plus qu’une simple hausse du prix des composants, elle pourrait bien marquer la fin d’un modèle économique qui semblait, pour beaucoup, immuable.

Le RAMageddon, ou quand l’IA fait s’envoler les prix

À première vue, il est difficile de comprendre le lien entre une puce mémoire et le prix d’une console, d’un smartphone ou d’un ordinateur. Pourtant, tous ces appareils reposent sur les mêmes composants : la mémoire DRAM, indispensable au fonctionnement des systèmes, et la mémoire NAND, utilisée pour le stockage SSD, dont les prix connaissent une envolée spectaculaire depuis plusieurs mois.

Contrairement à la pénurie de semi-conducteurs principalement causée par la pandémie de Covid-19, cette nouvelle crise n’est pas liée à un blocage des chaînes logistiques. Elle résulte d’un changement de priorité industrielle. De fait, face à l’explosion de l’intelligence artificielle, les fabricants concentrent désormais une part croissante de leur production sur des puces destinées aux centres de données (ou data centers) et aux accélérateurs IA, un marché bien plus rentable que celui de l’électronique grand public.

Résultat : les composants destinés aux PC, consoles, smartphones et SSD deviennent plus rares, et leurs prix flambent.

Apple a été l’un des premiers grands groupes à répercuter cette hausse sur ses produits. Ainsi, plusieurs configurations de Mac et d’IPad voient leur tarif augmenter de 100 à 700 euros, une évolution directement liée à la hausse du coût de la mémoire et d’autres composants. Une décision inhabituelle pour une entreprise qui a longtemps préféré absorber une partie des surcoûts afin de préserver ses prix de vente, se rattrapant alors sur ses marges brutes.

Si Apple peut encore compter sur une clientèle prête à accepter une partie de ces augmentations, la situation est bien différente dans le jeu vidéo. En effet, une console ne se vend pas comme un ordinateur haut de gamme : son prix constitue toujours l’un de ses principaux arguments commerciaux.

La Xbox à 800 €, le symbole d’un modèle qui vacille

L’exemple le plus frappant vient sans doute de Microsoft. Depuis le 1er août, la Xbox Series S (512 Go) est commercialisée à 499,99 €, tandis que la Xbox Series X avec lecteur atteint désormais 799,99 € sur le marché européen. En l’espace de six ans, la console la plus puissante de Microsoft a ainsi gagné 300 € par rapport à son prix de lancement en 2020.

Cette hausse spectaculaire ne relève pas d’une simple stratégie commerciale. Dans un communiqué officiel, Microsoft explique avoir travaillé plusieurs mois avec ses fournisseurs afin d’éviter une nouvelle augmentation, avant de reconnaître que le coût de la mémoire et du stockage a été multiplié par plus de 2,5, et pourrait encore doubler d’ici l’automne 2027.

L’entreprise rappelle également une réalité souvent oubliée : contrairement aux smartphones ou aux ordinateurs, les consoles sont généralement vendues avec une marge extrêmement faible, voire à perte, dans l’espoir de rentabiliser l’écosystème grâce aux jeux, aux commissions sur ceux-ci, et aux services.

Mais au-delà du montant, cette décision rompt avec une logique longue de plusieurs décennies. Jusqu’ici, les consoles suivaient presque toujours le même cycle : un lancement à prix élevé, puis une baisse progressive à mesure que les composants devenaient moins coûteux à produire. Aujourd’hui, voir une machine approcher la fin de sa génération tout en coûtant plusieurs centaines d’euros de plus qu’à sa sortie constitue donc une rupture historique.

La Series S, pensée comme une console d’entrée de gamme, est désormais vendue au prix auquel la Series X avait été lancée en novembre 2020. Une situation qui a logiquement suscité de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux et les forums spécialisés, où beaucoup s’interrogent sur la pertinence d’investir dans une machine dont le successeur se profile déjà à l’horizon.

Le secteur du PC n’est pas davantage épargné. Selon Insider Gaming, Nvidia préparerait une nouvelle hausse de 20 à 30 % du prix de certaines cartes graphiques, conséquence directe de l’explosion du coût de la mémoire et de la demande toujours plus forte en composants destinés à l’IA. Si cette augmentation se confirme, elle pourrait entraîner l’ensemble du marché dans son sillage, alors que les cartes graphiques représentent déjà le poste de dépense le plus important d’une configuration moderne.

Plus qu’une crise de la mémoire, un changement de priorité

En réalité, le RAMageddon n’est probablement que la partie émergée de l’iceberg. La mémoire agit aujourd’hui comme un révélateur d’un bouleversement plus profond : l’industrie électronique ne produit plus prioritairement pour le grand public. Les investissements colossaux consentis dans les infrastructures dédiées à l’intelligence artificielle redéfinissent progressivement les priorités des fabricants de composants.

Tant que les data centers représenteront le marché le plus rentable, il sera économiquement plus intéressant de leur réserver les capacités de production les plus avancées que de répondre aux besoins des joueurs ou des consommateurs.

Cette évolution pourrait bien mettre un terme à une promesse implicite qui accompagnait l’industrie technologique depuis plusieurs décennies : celle d’appareils toujours plus performants pour des prix quasi identiques, voire inférieurs. Aujourd’hui, cette logique semble pourtant s’inverser. Les fabricants ne vendent pas des produits plus chers parce qu’ils innovent davantage ; ils les vendent plus cher parce que leur coût de fabrication augmente plus vite que leur capacité à l’absorber.

Au fond, la Xbox Series S à 499,99 € n’est peut-être pas une anomalie. Elle est le symbole d’une industrie dont les priorités ont changé. Entre la course mondiale à l’intelligence artificielle, la concentration de la production de mémoire et la hausse continue du coût des composants, la technologie grand public entre dans une période où les augmentations tarifaires risquent de devenir la norme plutôt que l’exception.