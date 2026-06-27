Pas d’embellie avant 2028 sur le prix de la RAM (et des consoles)

Le prix du Steam Deck frôle les 1000€, celui de la Steam Machine les dépasse allègrement, les Xbox augmentent à nouveau leur prix, et les consoles next gen pourraient être repoussées pour ne pas sortir à un prix qui les empêcherait de se vendre. Le marché du hardware est en crise, et tout cela est dû à un seul coupable : l’I.A., qui a fait exploser la demande en composants, et donc, les prix.

Nous sommes donc nombreux à attendre, à espérer même, le fameux « éclatement de la bulle I.A. », qui permettrait de retrouver une situation un peu plus saine, et des prix plus raisonnables pour les PC et consoles. Certains pensent que les premiers signes avant-coureurs de cet éclatement sont déjà là, avec de nombreux rapports financiers qui font état de résultats liés à l’I.A. très inférieurs aux investissements.

Néanmoins, il ne semble pas qu’il faille s’attendre à un retour à la normal des prix pour la rentrée prochaine. Jefferies, banque d’investissement américaine, cité par le média tech WCCF, voit le prix de la RAM continuer à monter sensiblement. Ainsi, selon les experts consultés par la banque, les prix pourraient encore prendre 40 à 50% dans les semaines qui viennent, puis à nouveau 30 à 40% pendant le dernier trimestre. Et l’escalade ne s’interrompra pas pour autant, puisque 2027 pourrait voir les tarifs grimper de 40 à 45%. Ce qui signifie un triplement des coûts d’ici 2027, en sachant que l’on part d’un tarif déjà très, très élevé.

Si l’on se fie à ces chiffres, on n’a pas fini de voir les prix des consoles augmenter, et l’on pourrait même, à un moment, regretter les 1039€ de la Steam Machine 512go ! Jefferies voit néanmoins la situation commencer à connaître une amélioration en 2028, quand les lignes de production auront eu le temps de s’adapter. Néanmoins, le financier estime que la baisse de prix qui interviendrait alors serait du niveau de 15 à 20%, soit loin d’un retour à la normale.

On ne peut que souhaiter aux joueurs d’être déjà correctement équipés, tant il va être de plus en plus difficile d’acquérir du hardware. Et si vous envisagez de renouveler « prochainement » votre matériel, peut-être faudrait-il avancer le projet à… maintenant, pendant que les prix sont encore ceux négociés par les fabricants avant les dernières hausses, et surtout avant les prochaines.