La nouvelle MSI Claw sera très puissante mais très (trop) chère

MSI vient d’annoncer le prix de sa prochaine console portable, la MSI Claw 8 EX AI+. Il s’agira clairement d’une machine de luxe : 1599€, pour une console qui emporte une nouvelle puce Intel, l’Arc G3 Extreme. Avec la hausse générale des coûts des composants, elle justifierait le prix prohibitif de la console. Forcément, avec de tels tarifs, MSI promet des performances exceptionnelles, bien au-delà des consoles portables de la concurrence.

Pour être exact, cette nouvelle puce, pensée spécifiquement pour le jeu nomade, devrait augmenter la performance de la console de 42% par rapport à celle actuellement privilégiée par la concurrence. Plus qu’une question de performance, MSI fait valoir les enjeux énergétiques : bien plus économe, la nouvelle MSI Claw devrait avoir une bien meilleure autonomie par rapport à la machine précédente du constructeur.

La nouvelle MSI Claw, vers une console portable de luxe

Andy Chu, directeur marketing de MSI, l’affirme : derrière le prix élevé de la nouvelle gamme de consoles portables, on retrouve le spectre de la hausse généralisée des couts des composants. Il l’assure, le constructeur a fait jouer tous les leviers possibles pour réduire les prix, cependant, il n’y a eu que peu de solution et, pire encore, la situation pourrait empirer.

On le sait tous, il s’agit d’un problème global, qui affecte tous les secteurs de l’industrie, allant jusqu’à toucher certains mastodontes, comme l’ont démontré les hausses de prix chez Xbox, Playstation et Nintendo. Les prix montent, et pour faire relativiser la situation chez MSI, Chu prend l’exemple du Steam Deck, qui atteint presque les 1000w€ pour une console ayant des composants bien datés.

Cependant, la crise n’explique pas tout. MSI fait dès maintenant un pari : sa console portable sera un objet de luxe. En créant la console, l’objectif du constructeur est de pousser le concept même de console portable aussi loin que possible, que ce soit sur le plan de la performance, du design ou de l’autonomie. Plutôt que d’essayer de limiter la casse, MSI essaie de vendre sa nouvelle machine comme la Rolls Royce du jeu nomade.

De toute manière, un tel prix sera forcément prohibitif pour une bonne partie du public, puisqu’il met la MSI Claw en concurrence avec les PC portables, qui seront forcément plus polyvalent. La machine s’adresse donc à des joueurs qui, soit, ont les moyens, soit font le choix de privilégier le jeu sur console nomade par rapport aux autres options.

C’est un pari. Comme tous les paris, il inclut des risques. Certes, MSI sort d’une gamme de prix accessible pour se placer dans la gamme du luxe, de l’excellence, cependant, cela pose question : le public cible répondra-t-il présent ? Sera-t-il suffisant ? Certes, les premiers tests de performances semblent plutôt dithyrambique, maintenant, a-t-on besoin de telles performances pour une console portable, le plus souvent un outil d’appoint, cela reste à confirmer.