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La nouvelle MSI Claw sera très puissante mais très (trop) chère

La MSI Claw EX AI+ a un prix prohibitif de 1599€

DracoSH

Née quelque part à Hoenn, je voyage maintenant crayon à la main à travers les univers de Teyvat à la Cité du Crépuscule en passant par le royaume des Dragons, pour découvrir le plus d'histoires possibles !

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