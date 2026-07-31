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Firefly se lance à son tour dans l’édition avec Fool King

WuselFaktory, label de Firefly Studios, annonce Fool King

Sreex

Rescapé de la terrifiante industrie du sacro saint Jeu Vidéo, je peux aimer n'importe quel jeu qui ose faire les choses à fond. Joueur invétéré de MMO depuis la tendre enfance, mais également cinéphile et lecteur assidu de tout ce qui contient des images.

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