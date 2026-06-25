Après la Steam Machine, les consoles next-gen pourraient franchir la barre des 1 000 euros

Le prix de la Steam Machine a fait l’effet d’une douche froide pour beaucoup de consommateurs, mais au-delà de la machine de Valve, les analystes s’inquiètent de ce qui pourrait être les fondations d’un nouveau pricing minimum pour les consoles grand public.

Plusieurs experts du secteur tirent la sonnette d’alarme : si une machine à 1 049 dollars (pour la version du pauvre, sans manette) est désormais considérée comme raisonnable, la PS6 et le Project Helix de Microsoft pourraient bien franchir la barre symbolique des 1 000 dollars à leur lancement.

La raison est simple et douloureuse : le marché des composants s’est profondément transformé. Les fabricants de mémoire comme Samsung, SK Hynix ou Micron se sont massivement repositionnés vers les datacenters pour de l’IA générative, délaissant le marché grand public. Résultat, les coûts de stockage et de RAM s’envolent, et rien ne laisse présager un retour à la normale.

La situation est telle qu’on voit même certains grands noms de la tech ressortir des composants d’ancienne génération pour combler le vide, comme les rééditions du 7700X3D et du 5800X3D datant de 2022. Valve elle-même a reconnu que le prix de sa machine dépasse largement sa cible initiale de 700 à 800 dollars, victime d’une crise des approvisionnements qui a également retardé sa production, le studio ayant parfois été dans l’incapacité de se procurer certains composants, à n’importe quel prix.

La fin d’une époque

Les analystes consultés par la presse spécialisée s’accordent sur un point : les consoles next-gen seront plus chères que tout ce que nous avons connu jusqu’ici. Les projections les plus pessimistes évoquent un lancement qui n’interviendrait pas avant 2028, avec un prix d’entrée pouvant atteindre les 1 000 dollars. Une hypothèse tout à fait plausible lorsque l’on constate que certaines machines actuelles flirtent déjà avec les 900 dollars après plusieurs hausses de prix en l’espace d’une seule année.

Le marché du PC à monter soi-même connaît d’ailleurs une évolution similaire, se transformant progressivement en produit premium, avec des composants toujours plus coûteux et des configurations haut de gamme devenues difficilement accessibles pour une partie des joueurs.

Du côté de Xbox, la CEO Asha Sharma a elle-même admis que les coûts de la mémoire impacteront le prix et la disponibilité du Project Helix, et que le stockage pourrait coûter cinq fois plus cher en 2027 qu’en 2024.

Une note d’espoir tout de même : Sony et Microsoft disposent de leviers que Valve n’a pas, et n’oublions pas que la Steam Machine vise une niche. Leurs relations établies de longue date avec les fabricants de composants et leurs volumes de production leur permettent de négocier différemment, voire de subventionner partiellement le hardware, une pratique historique dans l’industrie des consoles.