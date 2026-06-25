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Après la Steam Machine, les consoles next-gen pourraient franchir la barre des 1 000 euros

Steam Machine consoles next-gen 000 euros

ElMama

28 ans, épris de symbolisme et obsédé par le sens des choses, mes œuvres pivots sont Evangelion et Nier Automata. Surtout passionné par le jeu vidéo japonais, sa culture, et moult autres trucs de nerd.

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