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Le pari de luxe de la Steam Machine pour s’emparer du salon

Steam Machine, le prix annoncé fièrement fait pâle figure

Sreex

Rescapé de la terrifiante industrie du sacro saint Jeu Vidéo, je peux aimer n'importe quel jeu qui ose faire les choses à fond. Joueur invétéré de MMO depuis la tendre enfance, mais également cinéphile et lecteur assidu de tout ce qui contient des images.

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