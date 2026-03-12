Steam donne les critères de certifications pour la Steam Machine

Valve a surpris son monde il y a quelques semaines en officialisant la Steam Machine. Depuis cette annonce choc, l’enthousiasme était cependant quelque peu retombé face aux bruits de couloir évoquant un prix de vente potentiellement salé, et un lancement retardé par la pénurie de composants liée au boom de l’intelligence artificielle.

Mais Valve a profité de la GDC 2026 (Game Developers Conference) pour reprendre la parole et donner de nouvelles informations. Si le tarif et la date de sortie de la Steam Machine restent encore mystérieux, le constructeur a levé le voile sur les critères techniques nécessaires pour qu’un jeu décroche le précieux macaron « Steam Machine Verified ».

Des critères de certification (très) accessibles

Pour obtenir ce label, un titre devra au minimum tourner en 1080p à 30 images par seconde. Un choix qui tranche radicalement avec le discours initial de Valve, qui promettait une machine capable de faire tourner une majorité de jeux en 4K à 60 fps (à condition d’activer le FSR).

L’éditeur a donc placé la barre de certification de base bien plus bas. Si une expérience en 1080p/30 fps reste tout à fait jouable, l’écart entre la promesse marketing et la réalité fonctionnelle est immense. Conséquence logique de ce seuil clément : les jeux incapables d’obtenir le statut « Steam Machine Verified » devraient se compter sur les doigts d’une main.

Une fiche technique taillée pour le 1080p

Cette décision pragmatique s’explique aussi par la fiche technique de la bête. La Steam Machine embarquera un GPU sous architecture AMD RDNA 3 doté de 28 CU. Une puce dont les performances s’approchent globalement de celles d’une Radeon RX 7600M. Si cette configuration rend l’objectif de la 4K à 60 fps particulièrement optimiste sur les gros jeux AAA, elle est en revanche parfaitement calibrée pour assurer un 1080p à 30 fps sans accroc.

SteamOS fait les yeux doux aux jeux multijoueurs

À l’instar du Steam Deck, cette nouvelle console de salon tournera sous SteamOS. Valve a donc profité de l’événement pour réaffirmer sa volonté de rendre un maximum de titres compatibles avec son système d’exploitation.

L’effort se concentrera tout particulièrement sur les logiciels anti-triche. Valve travaille activement pour permettre aux développeurs d’intégrer facilement leurs programmes de sécurité à SteamOS. Cette avancée cruciale devrait enfin ouvrir les portes de la Steam Machine (et potentiellement du Steam Deck) à un plus grand nombre de jeux compétitifs en ligne, souvent bloqués jusqu’ici à cause de ces sécurités.

Avec cette stratégie, Valve tente de rendre sa machine compatible avec le catalogue le plus vaste possible. Plutôt que d’imposer une norme 4K stricte, la firme privilégie l’accessibilité globale, tout en laissant la porte ouverte à la très haute résolution pour les titres moins gourmands. Il faudra désormais attendre de l’avoir entre les mains — et de connaître son prix — pour juger si ce parti pris s’avère payant.