Recrutement – Rejoignez la rédaction de New Game Plus !

De pair avec nos ambitions grandissantes, le site New Game Plus se doit d’augmenter ses effectifs afin de couvrir davantage l’actualité frénétique des jeux vidéo. Depuis plus de six ans maintenant, nous nous efforçons de vous livrer le meilleur du jeu vidéo sans langue de bois. Notre rédaction est avant tout une équipe de passionnés et aujourd’hui, nous souhaitons renforcer notre ligne éditoriale. Pour cela, et vous l’aurez compris, nous avons besoin de rédacteurs/rédactrices dans nos rangs.

Il faut savoir d’entrée de jeu (… vidéo, oui, on aime aussi l’humour ici) que le poste n’est malheureusement pas rémunéré, l’éternelle déception des sites intermédiaires qui ne dégagent pas assez de fonds pour payer leurs membres. En toute transparence, les entrées d’argent liées à la publicité servent uniquement à financer les projets techniques et autres développements. Néanmoins, travailler au sein de l’équipe apporte de réels avantages. On parle ici de jeux gratuits et reçus à l’avance dans le cadre des tests, des invitations presse et d’une belle vitrine pour vos rédactions. Sans mentionner le fait de rejoindre une équipe débordant de passion et l’ensemble des éléments que vous serez amené à apprendre. Car oui, on est en constant apprentissage sur notre site.

La rédaction de New Game Plus passe majoritairement par deux formats d’articles : les news et les tests. Et un quota hebdomadaire est imposé pour tenir une cadence de publication satisfaisante. Rassurez-vous, rien d’insurmontable, juste 5 articles par semaine. Alors oui, ça demande du temps mais surtout de l’organisation. Pas de profil type, pas de spécialisation souhaitée, on recherche juste la perle rare passionnée. Toutefois, un petit test d’écriture sera demandé pour les candidats. On se doit d’évaluer votre plume.

Le poste vous intéresse ? Vous souhaitez tenter l’aventure ? Super ! Il suffit d’envoyer un premier mail à l’adresse qui suit et de vous présenter en quelques mots. On vous répondra dans les meilleurs délais.

N’hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Pour les plus sceptiques d’entre vous, sachez que chaque prétendant bénéficie d’une phase complète de formation où l’on prend le temps de bien expliquer. En d’autres termes, on vous accueillera toujours dans les meilleures conditions au sein du site. Et n’oubliez pas, les bons tests font les bons joueurs.