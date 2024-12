À l’image du jeu vidéo, l’année 2024 a été bien difficile pour le site New Game Plus.

Nous ne prenons que trop rarement la parole pour notifier de la situation interne du site. Alors, jouons cartes sur table : 2024 a été une année exécrable, et nous sommes impatients de tourner la page, en espérant y voir un peu de lumière. Car outre les mauvaises nouvelles en cascade venues tout droit de l’industrie du jeu vidéo (fermetures de studio, licenciements, projets annulés…), New Game Plus traverse une tempête sans précédent qui dure maintenant depuis plus d’un an, une tempête nommée SEO. Nous avons massivement perdu en visibilité sur les moteurs de recherche (et autres plates-formes) pour bon nombre de raisons (pas encore toutes identifiées) et notre trafic s’est vu divisé par 10 en une poignée de mois. Aïe.

Bien sûr, nous avons tenté de corriger le tir. Bien sûr, nous avons essayé d’optimiser le site au maximum mais rien n’y fait. Nous n’apparaissons presque jamais sur les pages de résultat. Sans rentrer dans les détails, il est probable que nous cumulions un certain nombre de lacunes (à commencer par notre changement de nom en 2020). Maintenant, pointer uniquement du doigt les faiblesse techniques pour justifier de notre situation serait assez maladroit. En effet, nous avons également rencontré pas mal de déconvenues quant à notre ligne éditoriale. Actualités négligées, tests absents, événements non suivis, nous avons manqué de rigueur tout au long de l’année.

Alors on fait quoi maintenant après ce bilan morose ? On termine sur un mea culpa et on ferme boutique ? Jamais !

Qu’attendre de New Game Plus pour 2025 ?

Parce que notre amour pour les jeux vidéo ne s’est pas terni, parce que nous sommes convaincus qu’il reste une audience soucieuse de traiter le média avec respect, parce qu’il reste des joueurs qui aiment prendre le temps de réfléchir, nous ne déposerons pas les armes.

Le jeu vidéo n’a jamais autant muté que sur ses dernières années, incluant notre façon de le consommer. Tiktok, Twitch, Youtube, le format vidéo a définitivement pris le pas sur les habitudes. Mais il reste d’éternels lecteurs, des passionnés attentifs à la qualité de rédaction. Nous souhaitons que le site New Game Plus devienne un bastion pour cette communauté.

Nous le savons pertinemment : notre valeur ajoutée n’est pas du côté de la vidéo ou de la viralité sur les réseaux sociaux. Notre force (et conviction) réside dans notre plume aiguisée, dans notre volonté de toujours se poser des questions autour du jeu vidéo. En parallèle de cette ambition, nous continuerons naturellement à corriger nos tares sous le capot dans le but de profiter d’un peu plus de lumière du dieu Google.

On vous donne donc rendez-vous en ces lieux en 2025. Pas d’article putaclic, pas de fake news, pas de drama ni buzz inutile, pas de publicités indigestes à outrance, juste de l’actualité traitée avec pertinence, des tests éclairés (remettant l’expérience de jeu au centre du village) et sans aucun système de notation obsolète. New Game Plus est un site 100% indépendant dans lequel l’équipe croit dur comme fer que le média tant adulé mérite mieux.

Prenez part à l’aventure et aidez-nous à monter le jeu vidéo au niveau supérieur. Nous essayerons de multiplier ce genre de communication dans les mois à venir, avec on l’espère, de meilleures nouvelles. Excellente année 2025 de la part de toute l’équipe New Game Plus. Et vive les jeux vidéo !