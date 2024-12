Astro Bot grand gagnant des Game Awards 2024

Après avoir reçu la récompense du meilleur jeu VR en 2018 avec l’épisode Rescue Mission, Astro Bot, mascotte de PlayStation, a su à nouveau convaincre les jurys des Game Awards 2024 et repart avec pas moins de 4 récompenses. Le titre de la Team Asobi est en effet élu Meilleur jeu pour la famille, Meilleure réalisation, Meilleur jeu d’action/ aventure et donc Jeu de l’année, ou GOTY (Game of the year) pour les intimes anglophones.

Un palmarès qui n’est pas étonnant, tant le titre de Sony avait fait l’unanimité à sa sortie, mais un palmarès qui déçoit tout de même. On peut en effet se demander à quoi cela peut bien servir de mettre en lumière un tel titre. Certes, cela souligne le travail et la réussite des équipes, qui méritent sans conteste leur « round » d’applaudissements. Mais on aurait aimé que les Game Awards puissent être autre chose que l’industrie qui s’autocongratule.

Rappelons quand même qu’Astro Bot est d’abord un produit marketing, une sorte de démo technique pour PlayStation, et que même devenu « vrai » jeu, ses deux axiomes sont la célébration de la marque PlayStation, et la nostalgie, jusque dans le gameplay, qui repose sur les fondamentaux du jeu de plateformes. Tout est parfaitement exécuté, tout le monde s’accorde à dire que le jeu est hyper plaisant à jouer, mais est-ce qu’on veut vraiment que ce soit un jeu comme celui-ci, qui regarde quand même pas mal en arrière, qui représente l’année 2024 en jeu vidéo ?

Le public aura voté autrement, en élisant Black Myth Wukong, ce qui a beaucoup plus de sens selon nous. D’abord, parce que c’est le vote du public, et pas de l’industrie, mais aussi parce que le jeu représente quelque chose pour le média : même s’il s’inspire d’une histoire vieille comme la littérature, ce n’est ni une suite, ni un remake, ce qui par les temps qui court est déjà une qualité. C’est un jeu issu d’un studio indépendant, dont l’essentiel du marketing aura reposé sur les impressionnantes premières images du jeu lui-même, et c’est un jeu chinois, quelque part symbole de ce que le pays est en train de construire : une nouvelle scène importante pour le média.

Certes, il n’est pas sorti sans son lot de polémiques, mais, un peu comme Stellar Blade dans un autre style, ses qualités intrinsèques lui auront permis de passer outre les scandales naissants. Black Myth Wukong remporte aussi la récompenses du Meilleur jeu d’action de ces Game Awards 2024.

Deux autres jeux auront réussi à marquer la cérémonie. Metaphor: ReFantazio, d’abord, qui repart avec les récompenses de la Meilleure narration, du Meilleur RPG, et de la Meilleure direction artistique. Cette dernière récompensant un peu tout le travail incontestable d’Atlus à ce niveau depuis plusieurs années. L’autre grand gagnant des Game Awards 2024, même s’il ne repart pas GOTY, c’est Balatro. Le « petit » jeu développé par un seul homme aura marqué l’année de son empreinte, ce que reflète la cérémonie en lui attribuant trois récompenses, celle du Meilleur jeu indépendant, du Meilleur premier jeu, et du Meilleur jeu mobile.

La polémique sur la possibilité qu’un DLC puisse concourir pour le titre de GOTY se sera éteinte d’elle-même, puisque l’extension d’Elden Ring repart sans aucun trophée. Pêle-mêle, les dernières récompenses distribuées ont été les suivantes : Meilleur jeu VR : Batman Arkham Shadow ; Meilleur jeu de combat : Tekken 8 ; Meilleur jeu de simulation/ stratégie : Frostpunk 2 ; Meilleur jeu de sport : EA Sport FC 25 ; Meilleur jeu multi : Helldivers 2 ; Meilleure B.O. : Final Fantasy VII Rebirth : Jeu le plus attendu de 2025 : GTA 6.

Une cérémonie propre, avec son lot de « grands moments », comme la venue sur scène d’Harrison Ford, et très consensuelle. Mais une cérémonie qui manque cruellement de relief, et dont on peu se demander à quoi elle sert, tant aucun des jeux célébrés n’avait besoin ni de confirmation, ni de ce coup de projecteur. Et nous ne sommes pas assez cyniques pour imaginer que les Game Awards servent surtout de support aux publicités et autres bandes-annonces diffusées tout au long de la soirée…