Game Awards 2024 – Et les indés dans tout ça ?

En cette nuit du 12 au 13 décembre 2024 s’est tenue la cérémonie des Game Awards. Des « Oscars du jeu-vidéo » où l’industrie s’autocongratule et dévoile le futur de notre loisir préféré. Et dans ce futur, les productions indépendantes semblent être reléguées au second plan. On le constate bien sûr à chaque édition, mais il est toujours aussi regrettable que la cérémonie principale ne mette pas plus en avant ces titres modestes, en apparence, alors même que tous les ans pourtant, plusieurs de leurs représentants tiennent la dragée haute aux cadors de l’industrie.

Toutefois, en périphérie de l’événement principal, durant le préshow, les amateurs de jeux indépendants en ont eu pour leur argent (enfin, pour leur sommeil) avec une floppée de titres qui, assurément, ont le potentiel pour marquer 2025 et les années suivante de leur empreinte. Et qui sait, peut-être que l’un d’eux pourra concourir à la couronne suprême à l’avenir, comme l’excellent Balatro (reparti avec trois récompenses) dans l’édition de cette année.

Une introduction aux Game Awards qui commençait sur les chapeaux de roue avec une première annonce inattendue en provenance des Français de Dotemu, à l’origine notamment de Streets of Rage 4 ou TMNT: Shredder’s Revenge. Un projet développé en collaboration avec The Game Kitchen (Blasphemous) qui promet de faire des étincelles.

Ninja Gaiden: Ragebound est ainsi la renaissance d’une ancienne licence née en 1986 dont un certain The Messenger s’est largement inspiré. Un retour plus beau que jamais pour un titre d’action en 2D dans lequel Ryu Hayabusa bénéficiera d’une palette de mouvement étendue afin de virevolter avec souplesse dans de somptueux environnements et de massacrer les hordes de démons se présentant à lui. Un cocktail explosif entre ces deux studios qui nous rend très enthousiaste sur le titre prévu pour paraitre à l’été 2025.

Encore sonnés par cette annonce, nous ne nous attendions pas à recevoir une autre mandale avec la découverte du premier gameplay de Slay the Spire 2, suite de l’excellent Rogue-lite et construction de deck de 2019 (même 2017 en accès anticipé). On s’attend donc à de nouveau passer de nombreuses heures à affiner les synergies de nos deck entre les cartes, reliques et capacités uniques de chaque personnage dès le lancement de son accès anticipé sur Steam, en 2025.

Plus surprenant, Sloclap a profité des Game Awards pour nous annoncer son nouveau projet, à la frontière entre Sifu, leur précédent titre, pour le coté graphique, et Rocket League pour le genre. En effet, Rematch: Online Football Action sera, comme son nom l’indique, un jeu de football à cinq contre cinq orienté arcade ou les compétences des joueurs, un peu à la manière d’un jeu de combat avec ses quarts de cercle et combinaisons de touches à maitriser, seront plus importantes que les capacités de nos avatars virtuels. Prévu pour l’été prochain sur PS5, Xbox Series et PC, une version beta devrait être déployée en amont de sa sortie afin d’affiner l’équilibrage du jeu.

Et si on faisait renaître Pacman en 2025. Pas le Pacman de ses débuts par contre mais plutôt une version « Venomisée », à la Spider-Man. Voilà l’idée saugrenue qui a l’air d’avoir germé dans l’esprit des développeurs de Bandai Namco. Ainsi, l’iconique boule jaune se retrouve au côté de Swordsman N°8 sur une planète particulièrement hostile. Shadow Labyrinth s’apparente donc à un Metroidvania dans lequel nous serons amenés à contrôler à la fois le guerrier, dans des séquences de jeux classique du genre et Pacman afin d’utiliser ses capacités uniques dans l’exploration et les combats.

Si le pitch est étonnant, il faut toutefois admettre que le trailer ne nous a pas pleinement emballé. L’ensemble semble pauvre graphiquement et, au-delà de son étonnant et intriguant postulat de départ, le titre n’a pas l’air de briller par ses idées de gameplay. Nous ne sommes néanmoins pas à l’abri d’une surprise pour un jeu qui devrait sortir dans courant 2025.

Avec dans son casting trois étoiles composé de Laura Bailey (Abby dans The Last of Us Part II notamment) et Aaron Paul (Jesse dans Breaking Bad) pour doubler ses personnages principaux, peut-on réellement parler de jeu indépendant avec Dispatch ? En tout cas, le titre d’AdHoc Studio, créé par des créateurs de Tales from the Borderlands et The Wolf Among Us en a l’apparence et l’esprit. Le titre à d’ailleurs réussi à nous taper dans l’œil notamment grâce à l’ambiance et l’humour qu’il a dégagé, mais aussi aux possibilités narratives esquissées dans cette première vidéo de présentation.

On y incarne Robert Roberson, ex Mecha Man, retourné à la vie civile et travaillant dans une agence de super-héros dans laquelle il a pour tâche d’organiser les interventions héroïques à travers la ville. Une aventure narrative où nous devrons prendre des décisions impactant le déroulé de la narration, à la manière des jeux Telltale Games, afin de nous permettre de retrouver notre armure, et du même coup notre statut. Des situations qui s’annoncent pour le moins burlesques et qui pourrait nous permettre de passer un excellent moment lors de sa sortie sur consoles et PC en 2025.

On pourra certes aussi citer Stage Fright, par les développeurs d’Overcooked, qui se lancent dans un jeu d’aventure aux forts relents d’It Takes Two ou l’annonce du DLC Into the Jungle pour Dave the Diver mais on a globalement (déjà) fait le tour des annonces de jeux typés indés de ces Game Awards 2024. De très chouettes découvertes, à n’en pas douter, mais qui seront malheureusement trop vite éclipsées par les annonces des différents mastodontes de l’industrie (et il y en a eu un paquet cette année). Alors, ne les oublions pas, ce sont aussi eux le jeu vidéo de demain.