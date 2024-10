Dave the Diver – Le succès à la base d’un plus ambitieux projet ?

Avec plus de quatre millions d’exemplaires vendus tous supports confondus en à peine plus d’un an, Dave the Diver est sans conteste l’une des très belles surprises de ces dernières années. Un succès tel que son créateur, Jaeho Hwang s’est exprimé sur sa volonté de continuer à exploiter la licence dans ses futurs projets.

Papa d’un vrai phénomène vidéoludique et récemment promu patron du studio MintRocket après la réussite de son premier titre, Hwang dispose quasiment des pleins pouvoirs pour donner vie à sa vision de l’avenir du jeu. Et soyons honnête, au premier abord, imaginer Dave the Diver se muer en franchise est une idée bien peu convaincante d’un point de vue purement vidéoludique, tant le premier opus semble se suffire à lui même et propose un gameplay qui pourrait vite s’essouffler s’il était étiré à outrance.

Mais Jaeho Hwang a tenu à rassurer ses fans. L’idée n’est pas forcément de créer un Dave the Diver 2 mais plutôt de se concentrer sur les personnages hauts en couleurs qui entourent le maintenant célèbre plongeur et créateur de sushis. Et cela quitte à créer des jeux de genres complètement différents. En d’autres mots, c’est le lore de Dave the Diver qui pourrait être au centre des futures productions du studio, et pas forcément le gameplay.

Et pour le coup, le vivier est énorme tant l’écriture de chaque personnage du jeu est une réussite et a servi à son succès. Au vu de leur potentiel comique et de leur passé simplement évoqué mais très peu développé, on se prend donc à imaginer un jeu centré autour de Bancho le chef cuisinier ou du Dr.Bacon, le spécialiste des animaux marins, deux personnages iconiques du jeu. Car il y a une vie avant le Trou Bleu, et tant de péripéties à raconter.

Dave the Diver pourrait donc n’être que le socle d’un projet bien plus ambitieux même si Jaeho Hwang souhaite avant tout que son studio garde une dimension humaine, presque familiale. À l’heure actuelle, une vingtaine de personnes travaille d’arrache-pied sur le futur DLC de Dave the Diver attendu pour 2025, et le patron ne souhaite pas forcément que ce nombre évolue, malgré l’ambition affichée.

Au vu du potentiel comique du titre, on ne serait pas non plus surpris que le personnage fasse son apparition sur d’autres supports, sous forme de série animée par exemple. Une chose est sûre, le succès public et critique du premier opus permet de voir venir, mais va forcément ajouter une dose de pression sur le studio. Car si créer la surprise est déjà une performance, la confirmer est tout aussi difficile.