It Takes Two franchit un nouveau cap avant de tirer sa révérence

Sorti en mars 2021, et même élu jeu de l’année durant la cérémonie des Game Awards de Geoff Keighley, It Takes Two avait su charmer son monde par ses idées de gameplay sans cesse renouvelées et par son approche assez unique en son genre. exclusivement jouable en coopération, l’aventure nous permettait d’incarner un couple en difficulté transformés en poupées et devant relever les épreuves du « livre de l’amour » incarné par Josef Fares, directeur du studio Hazelight, lui-même. Une expérience magique qui a en plus le bon gout de ne pas imposer l’achat du jeu aux deux participants, l’une des personnes étant considérée comme invitée, y compris dans une partie en ligne.

Un succès critique et commercial indéniable donc qui se poursuit avec le temps. Rappelons-nous, sur les deux premières années d’exploitation, le titre s’était écoulé à plus de dix millions d’exemplaires. Un total déjà impressionnant pour une nouvelle licence d’un studio indépendant, qui plus est uniquement coopératif. Mais on apprenait aussi qu’en mars dernier, c’était seize millions de copies qui avaient trouvé preneur.

Et maintenant, sept mois plus tard, on découvre qu’It Takes Two a atteint les vingt millions d’exemplaires vendus (donc, sans y inclure les joueurs passés par la case Game Pass ou PlayStation Plus par exemple). Un résultat exceptionnel qui permet au studio à l’origine des excellents A Way Out ou Brothers: A Tale of Two Sons d’envisager l’avenir avec sérénité.

Et puisque l’on évoque l’avenir, le fantasque Josef Fares a profité de l’occasion pour nous teaser le prochain projet du studio. Celui-ci sera toujours labélisé EA Originals, une initiative d’Electronic Arts permettant d’aider financièrement (notamment) des studios au moyens modestes mais aux idées prometteuses à sortir leurs jeux (Wild Hearts, Lost in Random, Sea of Solitude…). Tout juste devine-t-on que le titre, qui ne sera vraisemblablement pas une suite d’It Takes Two, nous proposera de nouveau de coopérer avec une autre personne, que nos personnages pourraient s’appeler Mio et Zoe et qu’il sortira dans cette décennie. Pour les plus curieux, le studio a diffusé une image sur laquelle on peut voir quelques inscriptions plus ou moins évocatrices sur des post-it.

Petit indice supplémentaire toutefois, le créateur nous confie la première et la dernière lettre du titre du jeu, à savoir un S et un N. Peut être sera-ce un nom à base de « Sync », évoquant directement l’aspect coopératif de l’aventure. Il n’y a maintenant plus qu’à spéculer pour essayer de deviner aussi quelles nouvelles idées auront pu germer de son esprit, ou simplement faire preuve d’un peu de patience, de nouvelles informations devant être communiquées « très bientôt ». Il y a donc fort à parier que qu’une annonce pourrait avoir lieu lors des prochains Game Awards, lesquels se tiendront le 12 décembre prochain. Vivement !