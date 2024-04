BAFTA Game Awards 2024 – Baldur’s Gate 3 poursuit son ennuyeuse moisson

Les cérémonies de remises de prix pour les jeux de 2023 s’enchaînent, et l’appétit de certains studios est décidément insatiable. Cette semaine, c’était au tour des BAFTA Game Awards, organisés par la British Academy of Film and Television Arts (l’académie britannique des arts du cinéma et de la télévision) de récompenser les meilleurs jeux de l’année passée. Et au petit jeu des pronostics, il devient de plus en plus simple de gagner, tant certains ont écrasé la concurrence depuis quelques mois.

C’est donc sans surprise que la vingtième édition de la cérémonie a couronné Baldur’s Gate 3 meilleur jeu de l’année. Comme souvent, les challengers que sont The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Spider-man 2, Alan Wake 2 et Super Mario.Bros Wonder n’ont pu ramasser que les miettes laissées par le studio Larian, même s’ils ne sont pas repartis les mains vides. À noter tout de même la présence de l’excellent Dave the Diver dans la liste des nommés pour le jeu de l’année. Une petite bouffée d’air frais dans un monde des cérémonies qui ressemble parfois à un jour sans fin.

Plus de mille membres de l’académie ont voté pour faire de Baldur’s Gate 3 le jeu de l’année des BAFTA Game Awards 2024. On notera que le RPG a également remporté quatre autre prix, dont le prix du public, le seul qui n’ait pas été décidé par l’académie.

Pour son vingtième anniversaire, la cérémonie a tenté de surprendre en laissant libre parole aux acteurs du secteur. Entre les remises de prix, on a ainsi pu voir un hommage aux personnes de l’industrie décédées l’an passée, des appels aux cessez-le-feu au Proche-Orient et bien évidemment des références aux nombreux licenciements qui émaillent le monde du jeu vidéo depuis quelques mois.

Malgré tout, c’est encore une impression de copié-collé qui ressort actuellement de la majorité des cérémonies du genre. Si on ne doute pas de l’importance de ces moments pour les studios et les acteurs du marché, il devient de plus en plus difficile d’y trouver un interêt en tant que simple amateur de jeux vidéos.

Les mêmes jeux reviennent à chaque fois, ce qui est normal et récompense leur grande qualité, et très souvent les mêmes vainqueurs. Peu de surprises et plus qu’une overdose, c’est une certaine indifférence qui se fait ressentir du côté du grand public.

Seuls les Game Awards de Geoff Keighley arrivent encore à remporter l’adhésion commune des professionnels et des fans. Trois raisons à cela: la place dans le calendrier au mois de décembre qui en fait une vraie cérémonie bilan de l’année, la présence de vraies surprises et de world premiere et un animateur qui n’a pas peur de la controverse.

Tout le monde n’est pas Geoff Keighley, et c’est tant mieux. Mais parmi ses nombreux défauts, on ne peut pas lui retirer une qualité énorme: il dépoussière le monde des cérémonies pour en faire un show. Malheureusement, il devient de plus en plus difficile pour les autres de trouver leur place.

Le bilan des BAFTA Game Awards 2024:

Meilleur premier jeu – Venba

Meilleur bande son – Alan Wake 2

Jeu multijoueurs – Super Mario Bros. Wonder

Evolving Game – Cyberpunk 2077

Game Design – Dave The Diver

Meilleur jeu britannique – Viewfinder

Réussite artistique – Alan Wake 2

New Intellectual Property – Viewfinder

Meilleure narration – Baldur’s Gate 3

Special Award – Special Effect

Meilleur acteur dans un second rôle – Andrew Wincott (Baldur’s Gate 3)

Jeu familial – Super Mario Bros. Wonder

EE choix des joueurs – Baldur’s Gate 3

Animation – Hi-Fi Rush

Musique – Baldur’s Gate 3

Meilleure technique – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Meilleur acteur dans une premier rôle – Nadji Jeter (Marvel’s Spider-Man 2)

Meilleur jeu – Baldur’s Gate 3