Pégases 2024 -Chants of Sennaar, chef de file du jeu vidéo à la française

Comme depuis plusieurs années, le gratin du jeu vidéo français était réuni hier au théâtre de la Cigale à Paris pour la cérémonie des Pégases 2024. L’occasion pour l’Académie des Arts et Techniques du jeu vidéo de récompenser les plus belles productions de l’année écoulée. L’occasion également pour les présents de faire des rencontres et peaufiner quelques futurs projets hors caméra sans aucun doute.

En 2023, les 1500 membres décideurs de l’académie avaient sacré Stray meilleur jeu de l’année. Le petit chat d’Anapurna Interactive avait d’ailleurs raflé trois statuettes à l’effigie du cheval ailé. Cette année, il y avait un favori, et il n’a pas déçu. Chants of Sennaar (Rundisc / Focus Entertainment) était nommé cinq fois, et a raflé trois prix: meilleur jeu vidéo, meilleur jeu vidéo indépendant et meilleur game design. Dans la course au jeu de l’année, le titre était en duel avec Jusant et Assassin’s Creed Mirage, qui se contenteront respectivement des prix du meilleur univers sonore et du prix du public.

Parmi les autres lauréats de la soirée, à laquelle était notamment présente la ministre de la Culture, et de nombreux journalistes et influenceurs tous très bien habillés, citons également Dordogne, Soldats inconnus: Frères d’armes ou encore En Garde.

Malgré toute la bonne volonté des organisateurs et du Syndicat National du Jeu Vidéo, ce qui ressort de ces Pégases 2024, c’est qu’on est malheureusement encore loin de la soirée festive et pleine de surprises que souhaitent les créateurs depuis la première édition en 2020. Si certains y trouvent certainement leur compte, difficile tout de même de suivre la cérémonie dans son entièreté tant le rythme a du mal à prendre et se perd en bavardages.

Si les Pégases continuent de prendre de l’importance année après année dans l’industrie, ils peinent pour le moment à se démocratiser, et ce malgré leur diffusion en direct sur la chaîne Twitch de France Télévisions,. Beaucoup des commentaires en live ou sur X proviennent de journalistes spécialisés ou d’acteurs du jeu vidéo concernés par les remises de prix, preuve minime mais réelle que la cérémonie ne parvient pas à s’ouvrir au grand public jusqu’à présent.

Mais la vraie bonne nouvelle de la soirée est ailleurs. C’est bien évidemment la très bonne forme du jeu vidéo français. Les Pégases sont la plus belle vitrine de la grande créativité des studios francophones depuis plusieurs années et cette édition n’a pas fait exception. Chacun des jeux, lauréat ou simple nommé, avait de grandes qualités à faire valoir, et se démarquait des autres soit par un game-play innovant, une patte graphique unique ou des thèmes forts. Certains ont été plébiscité par les membres de l’académie, mais le principal c’est encore une fois que chaque joueur puisse trouver son bonheur.

Le palmarès des Pégases 2024

MEILLEUR JEU VIDÉO — Chants of Sennaar ; Rundisc / Focus Entertainment

MEILLEUR JEU VIDÉO INDÉPENDANT — Chants of Sennaar ; Rundisc / Focus Entertainment

MEILLEUR JEU VIDÉO MOBILE — Soldats inconnus : Frères d’armes ; Old Skull Games / Ubisoft Montpellier

MEILLEUR PREMIER JEU VIDÉO — En Garde ! ; Fireplace Games

MEILLEUR JEU VIDÉO ÉTUDIANT — Sikaria : a Silent Hunt ; Isart Digital

AU DELÀ DU JEU VIDÉO — Soldats inconnus : Frères d’armes ; Old Skull Games / Ubisoft Montpellier

EXCELLENCE VISUELLE — Dordogne ; Un Je Ne Sais Quoi / Umanimation / Focus Entertainment

MEILLEUR UNIVERS SONORE — Jusant ; Don’t Nod

EXCELLENCE NARRATIVE — Soldats inconnus : Frères d’armes ; Old Skull Games / Ubisoft Montpellier

MEILLEUR GAME DESIGN — Chants of Sennaar ; Rundisc / Focus Entertainment

MEILLEURE INNOVATION TECHNOLOGIQUE — Headbangers: Rhythm Royale ; Glee-Cheese Studio

MEILLEUR ACCESSIBILITÉ — Karmazoo ; Pastagames

MEILLEUR SERVICE D’EXPLOITATION (GAME AS A SERVICE) — The Crew Motorfest ; Ubisoft Ivory Tower

MEILLEUR JEU VIDÉO ÉTRANGER — Baldur’s Gate 3 ; Larian Studios

MEILLEUR JEU VIDÉO INDÉPENDANT ÉTRANGER — Cocoon ; Geometric Interactive / Annapurna Interactive

MEILLEUR JEU VIDÉO MOBILE ÉTRANGER — Little Nightmares ; Tarsier Studio / Bandai Namco Europe / Playdigious

PRIX DU PUBLIC — Assassin’s Creed Mirage ; Ubisoft Bordeaux

PERSONNALITÉ DE L’ANNÉE — Mickaël Newton

PRIX D’HONNEUR — Muriel Tramis