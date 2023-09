Stray – Le chat vivra sa seconde vie en film d’animation

Existe-t-il animal plus mignon que le chat ? Si l’on se fie uniquement aux avis d’internet, il semblerait bien que non, tant l’animal est devenu la star de la toile depuis quelques années. Les gifs, vidéos et photos mettant en scène nos matous favoris se multiplient, et le phénomène semble parti pour durer. En 2022, surfant sur cette vague de la mignonnerie, Bluetwelve studios et Annapurna Interactive nous ont proposé Stray. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que le succès a été au rendez-vous.

Il faut dire que le jeu avait mis tous les atouts de son côté pour plaire au grand public. Une aventure abordable pour tous dans un monde original, un personnage principal et un acolyte attachants au possible, et une direction artistique léchée. Ajoutez-y un buzz sans doute un poil exagéré, mais bienvenu pour le studio, et vous obtenez Stray. Malgré des défauts certains, comme un scénario léger ou un certain manque de liberté, le chat avait su poser sa griffe sur l’année 2022, en remportant le Game Award du jeu indépendant de l’année, et une nomination pour le meilleur jeu de l’année. Cocorico, ou plutôt miiiaaaaou pour le studio basé à Montpellier.

Et alors que le final du jeu peut toujours laisser espérer une suite à Stray dans un avenir proche, c’est sur un autre support que le chat errant posera prochainement ses petits coussinets. Annapurna Animations, la branche de l’éditeur dédiée aux films d’animations, vient d’ajouter Stray à la liste de ses futurs longs métrages.

Andrew Millstein, le boss d’Annapurna Animations, a été honnête quant à la décision prise par le studio. Stray était un choix évident pour la simple et bonne raison que le jeu a été un succès populaire. Son collègue Robert Baird s’est lui montré plus bavard.

» Stray traite de tout ce qui fait de nous des humains, alors même qu’il n’y a pas un seul humain dans le jeu. Nous voyons une vraie dynamique comique dans l’oeuvre, avec ce duo entre un chat et un robot. Voir le monde au travers des yeux d’un chat est la base du succès. Maintenant, comment allons-nous pouvoir retranscrire ceci dans le film ? Robert Baird

Il sera intéressant d’en savoir plus sur les choix qui auront été faits pour cette adaptation. Le film ne sera-t-il qu’une reprise du jeu, ou proposera-t-il une histoire inédite située dans le monde dans lequel échoue le chat errant ? Attention, spoiler dans la prochaine phrase. Il nous parait compliqué d’imaginer que le film d’animation soit une suite directe du jeu quand on connaît le final, notamment après les propos de Robert Baird, qui semble tenir au potentiel comique du duo chat/robot.

Il est encore bien trop tôt pour en savoir plus sur un quelconque scénario ou support pour ce futur film. La première collaboration entre Annapurna et Netflix, Nimona, a rencontré un beau succès. Cela pourrait amener le studio à privilégier la plate-forme de streaming au détriment des salles obscures. Mais la licence Stray est forte. Même si le jeu a rapidement disparu des radars après six mois tout en haut de l’affiche, il semble avoir les atouts pour rebondir très vite et retomber sur ses pattes.

Un chat errant, blessé, héros d’un film d’animation ? On dit bingo. A condition de ne pas se tromper de cible. Enfants, adultes ou tout public ? Chaque version aurait ses pour et ses contre, et les cerveaux doivent chauffer chez Annapurna. En attendant d’en savoir plus, si vous êtes en manque de mignonnerie, Stray, au départ exclu Playstation, est maintenant disponible sur Xbox.