Stray – Le minet bientôt sur consoles Xbox ?

Sorti à l’été 2022, de manière à célébrer en quelque sorte l’avènement des nouveaux formats du PS Plus, le jeu Stray était fourni par Annapurna Interactive sous le statut d’exclusivité PlayStation, en plus de bénéficier également d’une parution PC. Mais ce n’était qu’une question de temps avant que le chat se tourne vers de nouveaux horizons. Car oui, le jeu n’était que temporairement réservée aux consoles Sony. Et si l’on ignorait encore quand on le verrait débarquer ailleurs, on pouvait néanmoins avoir un petit indice sur le délai : environ une année, tout comme pour les titres qui l’ont précédé dans cette voie. Serait-ce donc bientôt l’heure pour Stray d’être conduit vers ces nouveaux supports ? Oui, à en croire l’organisme de classification américain (l’ESRB).

Une arrivée en fanfare chez Microsoft ?

En effet, Stray vient tout juste d’être référencé pour une nouvelle sortie sur les plateformes de Microsoft. Et si la date de cette supposée venue est encore inconnue, elle ne devrait pour autant pas trop tarder à être dévoilée. La simple évocation de son nom par la sus-mentionnée institution suffit à le penser. En tout cas, on peut être certain que Stray est fin prêt (ou presque), dans sa nouvelle mouture, pour aller à la conquête d’un nouveau public.

Arrivera-t-il à faire fondre les joueurs Xbox ? Rappelons qu’à sa première sortie, Stray avait attiré, faisant même de lui le titre le mieux vendu de l’histoire de son éditeur, Annapurna, sur Steam. Eh oui, qui ne craque pas devant la bouille d’un tout petit chat…? Mais, en ce qui concerne ce nouvel essai, il y aura assurément moins d’intérêt. Et pour cause, étant déjà paru, le mystère autour de ce dernier s’est probablement évaporé, un mystère qui en quelque sorte octroyait au jeu son charme. Vous savez, ce genre de charme que véhicule quelque-chose d’inconnu et qui à première vue semble attirant jusqu’à ce que l’on approche. On ne dit pas qu’il s’agit d’une déception, notre critique le défend pas mal d’ailleurs, mais plutôt que ce qui faisait sa force, à savoir les quelques images de promotion d’avant sa sortie (donc, une vue de loin) n’est plus forcément là. Ayant joui d’une grande popularité à ses débuts, il a forcément circulé sur différentes plateformes, à l’instar de Twitch. Ce qui aurait pu grandement aider à le démystifier.

En mettant ainsi fin au privilège accordé aux possesseurs d’une PlayStation, l’équipe du jeu suit donc un plan originalement prévu. Cela étant, il n’empêche que les consoles de Sony perdent encore un élément qui leur permettaient de se distinguer de ses rivales. Mais, ce n’était probablement pas ce qui importait à l’éditeur japonais. Le but aura probablement été de faire de Stray une sorte d’outil promotionnel servant les intérêts de son nouveau service. Quoiqu’il en soit, la seule chose qui pourrait permettre à ces machines d’être légèrement en avance, ce serait la présence exclusive dans le PS Plus. Serait-ce le cas ou, pour une quelconque raison, la situation sera-t-elle amenée à évoluer ? Comme, par exemple, le retrait du jeu de ce service, justement.