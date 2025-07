16-Bit Compact HD – Une nouvelle console pour jouer à la SNES en HD

La période est clairement aux consoles portables. Les Steam Deck et Rog Ally sont probablement les plus visibles, mais des modèles très variés, souvent venus de Chine, sortent aussi (trop) régulièrement. On pense aux multiples consoles dédiées au retrogaming de chez Anbernic, entre autres, mais aussi à Ayaneo, qui sort en ce moment une surpuissante console Windows à double écran, capable de faire tourner les dernier AAA et d’émuler confortablement les jeux DS, 3DS et Wii U.

Et dans cette surabondance de propositions, celle de Colombus Circle détonne : le fabricant présente en effet la 16-Bit Compact HD, une machine classique, à placer sous la télé, capable de lire les cartouches SNES. Son atout : permettre de jouer au catalogue patrimonial de Nintendo sur les écrans contemporains, la console étant munie d’une connectique HDMI, et en 720p. C’est en fait une évolution HD de la 16-Bit Compact “tout court”, déjà proposée par le fabricant.

Les plus férus de gadgets rétro auront tiqué : c’est plus ou moins ce que nous vend Analogue avec sa Super NT. Cependant, une différence de taille existe entre les deux machines (outre le fait que la Super Nt est sold out depuis belle lurette…). Là où la luxueuse console Analogue est affichée à plus de 200€, Colombus Circle ne demande que 75€.

Alors certes, pour ce prix, il faudra sacrifier les 1080p offerts par les machines Analogue pour un plus modeste 720p. Néanmoins, le gap graphique reste très important. D’ailleurs, cette définition boostée est-elle réellement une amélioration ? Le constructeur affiche fièrement une image comparative montrant un sprite rendu par une SNES et ce même sprite affiché par la 16-Bit Compact HD. Certes, les pixels sont infiniment mieux définis… mais peut-on parler d’amélioration ?

C’est un débat qui anime depuis longtemps les amateurs de retrogaming. Le design des sprites des jeux 16-bit prenait compte l’effet de flou rendu par les écrans cathodiques. Et l’effet escalier des jeux en pixel art d’aujourd’hui était ainsi très adouci par les écrans, ce avec quoi les pixel artists jouaient. On le voit sur la photo affichée par Colombus Circle : l’effet “brillant” du vaisseau fonctionne bien, avec un léger dégradé, sur la version originale, quand la version en pixels “nets” rend l’effet lumineux moins efficace.

Par ailleurs, une inconnue entoure encore la machine : lira-t-elle nativement les cartouches, ou passera-t-elle par un système d’émulation ? Rien à ce sujet n’est clairement exprimé dans les descriptifs de la console. De même qu’il sera possible de profiter de deux ratios d’image, original, et 16/9ème, mais rien ne dit vraiment comment sera affichée l’image en 16/9ème. Zoomée ? Etirée ?

Beaucoup d’inconnues encore qui nous empêchent d’avoir un véritable avis sur la console. Cependant, au prix où elle est proposée, il y a de fortes chances qu’elle soit épuisée au moment où l’on serait prêt à prendre une décision… La console 16-Bit Compact HD est en précommande sur l’Amazon japonais, et livrable en France. Notons que Colombus Circle proposait également un modèle HD compatible Mega Drive.