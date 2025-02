The Directorate: Novitiate – 2006, c’est déjà rétro ?

Nesting Games est un tout nouveau studio basé au Québec et fondé par Frédéric et Sébastien Brassard, deux vétérans de l’industrie passés par Ubisoft et Warner Bros. Games. Et le studio vient tout récemment d’ouvrir la page Steam de son premier jeu : The Directorate: Novitiate.

Le titre sera un action-RPG (mettant à priori plus l’accent sur l’action que sur le RPG) situé dans un Los Angeles baigné de magie et de surnaturel, ce qui permettra à notre personnage, Mercury, d’user à la fois d’armes à feu dans les ballets de « gun-fu » (appelés « gun kata » par Nesting Games) dignes des films hong-kongais de John Woo, mais aussi de puissant sorts.

La bande-annonce promet un jeu beau et dynamique, bien que manquant peut-être un peu d’originalité, mais il faudra juger sur pièce, et surtout se souvenir qu’il s’agit d’un premier jeu.

Ce qui nous semble néanmoins intéressant avant de pouvoir prendre le titre en main, et pour le coup plutôt original, c’est que ses auteurs ont décidé de le situer en 2006, une période à la fois suffisamment proche pour être considérée comme contemporaine (les paysages étaient les même qu’aujourd’hui, internet avait déjà envahi notre quotidien…), mais également assez éloignée pour avoir un souffle « rétro ». C’est en tout cas ce qu’on espère d’un tel choix. Et quelques indices semblent nous dire que c’est la direction qu’a emprunté Nesting Games.

Si les images au rythme effréné du trailers de The Directorate: Novitiate ne sonnent pas particulièrement « début 2000 », l’illustration qui représente le jeu montre l’héroïne arborer fièrement des lunettes à montures rondes, les mêmes que portait Angelina Jolie quand elle incarnait Lara Croft, en 2001, dans le film Tomb Raider, ou, les mêmes encore que portait Steve Jobs lorsqu’il a présenté le premier iPhone en 2007.

Un autre point qui pourrait nous faire remonter le temps, c’est la bande originale. Dans une réponse à un message posté dans le forum consacré au jeu sur Steam, Sébastien Brassard en personne déclare :

« Nous allons certainement essayer d’accompagner notre jeu d’une super sélection de morceaux, de vous immerger dans la période. Mercury est une grande fan de rock indé. Stay tuned ! »

On rappelle que 2006, c’est l’année de Black Holes and Revelations, de Muse, du 10,000 Days de Tool, c’est l’année où les Red Hot ont sorti leur Stadium Arcadium ; c’est aussi les premiers albums de The Raconteurs et Angel and Airwaves, formés respectivement par Jack White des White Stripes et Tom Delonge de Blink 182, ou l’album culte de My Chemical Romance, The Black Parade. 2006, c’est aussi l’année où Lordi remporte l’Eurovision avec Hard Rock Hallelujah !

La B.O. de GTA Vice City avait très largement contribué à plonger le joueur dans les 80’s. On espère que, de la même manière on pourra jouer à « John Wick avec des pouvoirs » (c’est un peu l’idée générale derrière le personnage de Mercury, non ?) au son de Temperature, de Sean Paul, de Promiscuous, de Timbaland et Nelly Furtado, de SexyBack, de Timbaland (encore !) et Justin Timberlake, ou de Everytime we Touch, de Cascada.

Aucune fenêtre de sortie n’a encore été annoncée pour The Directorate: Novitiate, mais quand un joueur écrit que le titre est désormais « sa plus grosse attente pour 2025 », le studio le remercie et ne contredit pas la date… Le jeu pourrait-il arriver plus vite qu’on ne le croit ?