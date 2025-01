L’EEK3 2025 et Haunted PS1, bastion du retro horror

C’est le week-end dernier qu’a eu lieu un événement que vous ne connaissez probablement pas, mais qui est incontournable dans la niche du jeu vidéo indépendant horrifique : l’EEK3 2025. Un showcase de deux heures avec pas moins de 72 jeux montrés et un « CD » de 24 démos téléchargeable sur itch.io.

Avant de voir quels genres de productions peuvent nous attendre ici, revenons brièvement sur Haunted PS1, l’une des deux personnes à l’origine du show, mais aussi pilier communautaire de la scène du développement indé horrifique. Enfants des cultures alternatives de la fin des années 90 et 2000, vous êtes au bon endroit !

Haunted PS1 ou la résurgence de l’horreur low-res

Derrière Haunted PS1 se cache Breogan Hackett, un développeur irlandais. En 2018, il crée une page itch.io et un serveur Discord, motivé par le constat qu’il n’existe que très peu de communautés autour du jeu d’horreur indépendant. Il désire aussi échanger avec d’autres développeurs chérissant l’horreur low-poly. Il commencera par organiser une game jam autour de ces thèmes la même année, et c’est ce qui fera grandir cette communauté de marginaux, aux côtés de ces fameuses Demo Disc…

Si vous connaissez Haunted PS1, c’est même sûrement grâce à ces dernières. Reprenant l’esthétique de nos vieux CD de démos d’antan, la première est parue en 2020 sous le nom de « Haunted PS1 Demo Disc 2020 », et on en compte aujourd’hui une dizaine. On notera que parmi cette toute première compilation figure Dread Delusion, ayant connu son petit succès depuis.

Bref, un bon moyen pour des créateurs, souvent isolés, de gagner en visibilité et de montrer leurs talents, dans une industrie qui laisse peu de place aux projets sortant des carcans habituels. Il n’y a qu’un pas pour dire que Haunted PS1 est l’une des pierres angulaires ayant participé à l’engouement récent autour de l’esthétique 32 bits, aux côtés d’éditeurs comme DreadXP ou Critical Reflex.

C’est aussi à mettre en parallèle avec le boom des années 2010 de l’analog horror sur Internet, qui ne cesse de gagner en popularité avec des créateurs comme Kane Pixels (2,59 millions d’abonnés sur YouTube), ses vidéos autour du concept des backrooms, ou encore son superbe récit « The Oldest View » cumulant des dizaines de millions de vues.

L’EEK3 : Le Gala des Gens Heureux

Depuis 2020, Haunted PS1 et Moya Horror, studio de développement aux multiples casquettes dont le premier projet fut la websérie « Silent Hill – The Promise », diffusent annuellement l’EEK3. Deux heures d’annonces pour des jeux à venir ou déjà sortis, synthèse de la ligne éditoriale de Haunted PS1 et présenté par Skully The Skeleton, création de Moya Horror.

Cette année, le show s’ouvre sur un adolescent trébuchant et s’empalant les yeux sur des stylos, avant d’embrayer sur un road trip d’annonces intitulé « The Race to Fix the Kid! ». L’ambiance est posée.

Les héritages de Resident Evil et Silent Hill sont légion ici, et entre deux références plus ou moins explicites à Twin Peaks (Tamarindos Freaking Dinner détient la palme d’or), le panel de genres est très varié : puzzle game, boomer shooter, metroidvania et bien sûr l’éternel survival horror tel que nous le connaissons.

Parmi les 72 jeux, nombre d’entre eux sont franchement prometteurs. Citons par exemple Prison of Husks, un genre de demake de Dark Souls avec une palette de couleurs et une ambiance évoquant Vagrant Story, ou Eclispium, un puzzle FPS avec de la FMV dans un univers surréaliste et luciférien.

en haut, Prison of Husks / en bas, Eclispium

Pour finir, notre petit chouchou : Children of Saturn, une tranche de vie adolescente dans un monde sans espoir et surplombé d’un ciel devenu éternellement orange, cristallisant une jeunesse anarchiste n’ayant plus rien à perdre.

Si vous aimez les esthétiques 32 bits matinées de surréalisme, et tout droit sortis d’esprits ayant grandi dans la contreculture, foncez voir ce que l’EEK3 2025 a à offrir. Au pire, essayez le Demo Disc 2025 disponible sur itch.io et admirez la diversité artistique qui fait tant défaut dans les showcases des grands pontes de l’industrie.