Nouvelle fournée d’annonces pour l’étrange éditeur Critical Reflex

On peut dire que Critical Reflex a marqué de son empreinte le monde du jeu vidéo indépendant en 2024. Sorti timidement de l’ombre avec Buckshot Roulette en avril, et ayant poursuivi sa lancée avec Arctic Eggs, Mouthwashing et THRESHOLD, l’éditeur a su définir une ligne éditoriale aguichante et dans l’air du temps.

On y retrouve l’analog horror, star du contenu horrifique sur internet, l’horreur existentielle, qui remet en question vos certitudes les plus profondes, ou encore le « bizarre » avec des concepts simples mais poussés à l’extrême (roulette russe, faire cuire des aliments, surveiller un train).

C’est lors de l’OTK Winter Games Expo 2024 que Critical Reflex nous a offert quelques nouvelles annonces (et trailers) pour certains de ses jeux. Metroidvania, Rogue-like, deckbuilding et bizarreries en tous genres sont au programme : l’éditeur ne se limite pas uniquement à l’horreur. À noter que nous n’allons pas nous attarder sur l’ensemble des annonces, mais uniquement sur celles qui nous ont le plus intrigués.

IDET (Deblue)

Vous êtes le nouveau propriétaire d’un restaurant gastronomique dans une dimension hors du temps, mais un jour, l’un de vos clients est assassiné. Étant le suspect numéro un, vous devrez enquêter tout en faisant prospérer votre établissement.

Outre son esthétique rappelant des rip-offs en jeu flash de Cooking Mama, mêlés à de l’horreur graphique, IDET met également en avant un aspect narratif prononcé, avec la promesse de construire des relations sociales avec les clients, peut-être à la manière d’un Coffee Talk ?

Au vu des quelques mots aperçus dans le trailer, on peut sans doute s’attendre à une bonne dose de mélancolie. Aucune fenêtre de sortie n’a encore été annoncée, il faudra donc se contenter pour l’instant d’une simple page Steam.

« My dear Aurora

I just wish

We stayed a little longer

In this Diner at the Edge of Time »

Regular Home Renovation Simulator (Substandard Shrimp)

Né d’un prototype développé lors d’une game jam, Regular Home Renovation Simulator s’inspire de House Flipper pour son gameplay, mais pousse à fond l’esthétique de l’analog horror, un genre popularisé il y a presque dix ans par la chaîne YouTube LOCAL58TV.

Vous rénoverez des maisons (et pas seulement), mais ces lieux abriteront de sombres secrets. Parmi ses principales inspirations, le développeur cite Le Cauchemar d’Innsmouth de H.P. Lovecraft et, de manière encore plus évidente, La Maison des feuilles de Mark Z. Danielewski, qui a gagné en notoriété ces dernières années. Aucune date de sortie n’est encore annoncée, mais son prototype est disponible gratuitement sur itch.io.

« L’une des inspirations derrière le concept original du jeu était un rêve récurrent. C’était à propos d’une maison étrange, remplie de portes menant à des pièces sans fin, et chacune de ces pièces contenait à son tour son propre ensemble de portes. Un peu comme un fractal. » – Extrait d’un des devlog disponible sur la page Steam.

No, I’m not a Human (Trioskaz)

Dans un monde post-apocalyptique, le soleil brûle désormais sur tout être vivant s’aventurant à l’extérieur en journée. La nuit devient alors la seule libération. Cependant, de mystérieuses entités hostiles, appelées « Visiteurs » et ressemblant presque trait pour trait à des humains, font leur apparition, rendant toute sortie impossible.

Certains de ces Visiteurs frapperont à votre porte, feignant d’être humains. Vous pourrez choisir de les laisser entrer chez vous pour tenter de survivre ensemble, mais il faudra rester vigilant à des détails subtils, comme leurs dents ou leurs ongles. Le jeu rappelle évidement la web-série « The Mandela Catalogue », avec un univers centré sur la figure du doppelgänger. Une fois encore, aucune date de sortie n’est prévue, mais une page Steam est déjà disponible.

Même si les productions de l’écurie Critical Reflex n’ont pas encore connu de grand succès commercial, l’éditeur a su construire une image de marque forte. Mouthwashing commence d’ailleurs à faire parler de lui sur les réseaux sociaux et se constitue un petit fandom. Espérons maintenant que la prochaine cuvée 2025 soit à la hauteur, car la barre a été placée très haut par l’éditeur chypriote.