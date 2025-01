Tomb Raider : L’Ange des ténèbres pourrait-il devenir un bon jeu avec son remaster ?

Alors que Tomb Raider IV-VI Remastered s’apprête à sortir le 14 février prochain, la question que l’on se pose est de savoir si le pire épisode de la saga, à savoir Tomb Raider : L’Ange des ténèbres, peut avec son remaster devenir un bon jeu, ou au moins un titre respectable. Car si le cinquième épisode n’était déjà pas bien glorieux, ce sixième marqua un tournant de médiocrité dans l’historique vidéoludique de Lara Croft. C’est d’ailleurs le dernier qui fut développé par Core Design, avant un passage de flambeau salvateur entre les mains de Crystal Dynamics.

Loin de nous l’idée de tout expliquer en détail ce qui amena à un tel échec, mais sachez que ce ne fut pas entièrement la faute des développeurs, et que les contraintes de bouclages et le budget alloué par l’éditeur, Eidos, étaient bien trop contraignants pour faire de ce projet quelque chose d’aboutie. Mais gardons espoir pour ce dernier, puisque Saber a annoncé sur son blog les nombreuses améliorations qui seront apportées à Tomb Raider : L’Ange des ténèbres, un jeu qui a monopolisé bien plus le studio que les autres.

Et on ne peut s’étonner de cela tant le jeu est sorti en 2003 sur PlayStation 2 dans un état plus que déplorable. C’est bien simple, rien ou presque n’allait. Moteur graphique daté, cut-scènes bâclés, découpage et retrait de contenus grossier, bugs en tous genres, scénario risible et gameplay absolument honteux pour la licence. Seuls les musiques, et à la rigueur la durée de vie, étaient plus ou moins passables, mais au vu du reste, on ne peut pas dire que le résultat soit glorieux. Alors Saber peut-il réellement réanimer le soldat Tomb Raider : L’Ange des ténèbres ?

Des annonces qui rassurent

Tout d’abord, voilà une annonce qui devrait peut-être calmer nos nerfs lorsque l’on joue à cet opus dans sa version remastérisée. En effet, comme pour les autres épisodes, cet Ange des ténèbres se verra bien offrir une maniabilité modernisée qui pourrait le rendre un tant soit peu agréable à parcourir. Parce que sincèrement, mourir en boucle sur bon nombre de sauts à cause de la latence effroyable a de quoi énerver. On espère que les bugs de collisions qui faisaient traverser les plateformes lors d’un saut alors que l’on atterrissait les deux pieds dessus auront aussi disparus.

Ensuite, Kurtis Trent, un beau gosse jouable durant l’aventure et qui fut acteur dans l’une des cut-scènes les plus malaisantes de l’histoire du jeu vidéo (visible ci-dessous) va se voir offrir l’occasion d’utiliser une arme retirée au dernier moment de la version originale. Il s’agit d’une sorte de disque, appelé Chirugai, qu’il peut balancer à l’aide de son pouvoir psychique sur les ennemis. Il pourra aussi en outre enfin sprinter comme Lara, ou bien tirer depuis un coin lors des « fantastiques » séquences d’infiltrations. Autre apport notable, il pourra déployer d’un bouclier psychique autour de lui le protégeant, ce qui sera sûrement très utile lors d’un combat de boss en particulier.

Connaissez-vous Daniel Rennes ? Si non, c’est normal, mais il s’agit d’un « vendeur » qui ne vendait rien d’affolant dans le jeu original et qui pourtant possédait une boutique dans le Paris du jeu. Au départ, nous étions censés pouvoir y faire quelques achats, mais comme beaucoup d’autres choses, nous n’avions eu le droit qu’à des bribes d’un système totalement sous-exploité. Saber entend donc corriger cela et nous offrir la possibilité d’enfin dépenser l’argent que l’on glane en vendant des babioles pour nous procurer une visée laser pour notre pistolet ou encore un silencieux et autres objets utiles.

D’ailleurs, en parlant de contenu massif et toujours présent à moitié coupé dans le titre de 2003, on aura la possibilité d’arpenter le segment d’entrainement du jeu, qui devait notamment nous apprendre à utiliser la capacité de pouvoir ramper. On pouvait certes parcourir plus tard ce passage, mais il était complètement vide et sans intérêt. On aura donc maintenant le loisir de choisir notre routing lorsque le jeu l’aura prévu, entre celui de base et le nouveau.

Enfin, tout un tas de choses vont faire leur apparition afin de rendre l’expérience plus complète, avec particulièrement de nouvelles entrées dans le journal de Werner Von Croy, qui se mettra à jour au fur et à mesure de notre progression, et que l’on pourra consulter à l’envie.

D’ailleurs, de nouveaux objets devraient faire leur apparition, dont la canne du monsieur susnommé, qui recèle un secret qu’il nous faudra découvrir via l’inventaire. Aussi, des lignes de dialogues entièrement doublées ont été réimplantées pour Lara et Kurtis, ce qui devrait en théorie apporter quelques éclaircissements sur le scénario et des indices dans certaines situations.

Voilà pour ce qui a été annoncé, Saber nous donnant rendez-vous le 14 février prochain pour découvrir le reste, affirmant qu’il y a bien plus à découvrir. Mais alors, est-ce que tout ceci peut réhabiliter Tomb Raider : L’Ange des ténèbres dans le cœur des fans ?

Mission impossible pour Lara ?

Très sincèrement, et même si nous ne doutons pas que l’expérience sera bien moins pénible, il y a des problèmes dans cet épisode qui ne peuvent être corrigés avec un remaster. Tout d’abord, ce pseudo monde ouvert, vide et sans intérêt qu’est Paris, devrait se voir totalement repensé et restauré en y apportant de la vie, des passants, du bruit et cela semble pour nous impossible.

De même, les dialogues demanderaient aussi à être quasiment tous réécrits et redoublés pour apporter de la cohérence aux conversations qui n’ont souvent aucun sens. Les quêtes demanderaient à subir un traitement similaire tant elles sont alambiquées et peu claires, et là, on espère que le journal aidera, parce que ce ne sont pas nos échanges avec les PNJ qui le font.

Pour ce qui est du jeu et de ces niveaux, là encore un remaster ne peut pas y faire grand-chose. Tomb Raider : L’Ange des ténèbres est l’épisode le moins passionnant à parcourir, aussi bien à cause de ses environnements, que de son level-design et des situations de jeu proposés. On prie pour que les séquences d’infiltration aient été revues intégralement tant elles étaient tout simplement ratées et dispensables. Les boss sont très inégaux aussi, on passe du potable au ridicule et ce serait bien que des efforts aient été faits là-dessus pour les rendre soit plus lisibles.

Comme vous le comprenez, on peut faire confiance à Saber pour tenter d’apporter le maximum de correctif et de contenus à cet opus qui parut dans un piètre état à l’époque, mais on ne peut pas non plus attendre de miracle. L’aventure en elle-même ne tient absolument pas debout et ce n’est pas d’un remaster dont aurait besoin cet Ange des ténèbres, mais d’un remake. En tout cas, une chose est certaine, on ne pourra pas reprocher au studio de ne pas avoir essayé et c’est déjà pas mal.