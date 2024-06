L’aventure Tomb Raider: la Légende de Lara Croft débutera en octobre sur Netflix

En septembre dernier, Netflix annonçait plusieurs projets de séries adaptées de franchises célèbres du jeu vidéo. Au programme, Castlevania, Sonic, Devil May Cry mais aussi Tomb Raider: la Légende de Lara Croft, une série d’animation basée sur les aventures de la célèbre chasseuse de trésors. On en sait aujourd’hui un peu plus sur ce projet avec la diffusion d’un nouveau trailer qui nous donne rendez-vous le 10 octobre 2024 pour retrouver Lara sur nos petits écrans.

Ces derniers mois, profitant sans doute de la retraite méritée de Nathan Drake, tout est fait pour faire revenir Lara Croft au sommet du panthéon des aventuriers. Entre la trilogie rebooté depuis 2013, le remaster des trois premiers jeux en début d’année et un très gros projet de série live-action en cours de développement chez Amazon Prime, de nombreux acteurs du divertissement surfent sur la vague Tomb Raider.

Chronologiquement, la série de Netflix se déroulera après les événements de Shadow of the Tomb Raider (2018). On retrouve donc une Lara Croft aux traits rajeunis et résolument guerrière, armée de son arc, devenu symbole de la trilogie développée par Crystal Dynamics. Côté scénario, pas grand chose à se mettre sous la dent pour le moment et il faudra sans doute attendre un prochain trailer pour en apprendre plus sur ce point. Les premières images diffusées en septembre laissaient tout de même entendre que nous pourrions découvrir une nouvelle facette du personnage, une Lara Croft animée par un sentiment de vengeance.

Une chose est sûre, l’ADN Tomb Raider ne sera pas renié, Netflix annonçant d’ores et déjà que Lara devra faire face à d’anciens mystères dans sa recherche de vérités cachées, bien entendu portée par de nombreux lieux exotiques et dangereux.

Selon les premières informations, deux saisons seraient prévues, à raison de huit épisodes d’une vingtaine de minutes par saison. L’animation du studio Powerhouse Animation Studios parait convaincante au premier abord, même si on ne se base que sur deux petits trailers. On parle quand même des personnes derrière l’excellente série animée Castlevania, déjà sur Netflix. Un gage de qualité en somme, mais une bonne animation ne suffit pas à faire une bonne série.

Rappelons enfin que Tomb Raider: la légende de Lara Croft sera canon dans la chronologie récente rebootée de l’aventurière. Les événements de la série déboucheront sans doute sur le futur jeu du studio Crystal Dynamics. C’est malin de la part de Netflix qui s’assure sans doute la présence d’un public déjà fidèle et qui ne voudra rien louper des aventures de Lara Croft avant son retour sur nos consoles. Reste à voir si la série sera assez forte pour aller chercher plus loin un nouveau public, plus jeune, qui pourra découvrir Lara Croft pour la première fois.