Un nouveau Tomb Raider avec l’ambition d’unifier l’ensemble des jeux de la saga

2021 marquera le 25ème anniversaire de la saga Tomb Raider. Le tout premier jeu, blockbuster révolutionnaire à sa sortie, était en effet sorti sur PlayStation première du nom en 1996. Véritable tornade, le titre imposera son héroïne, Lara Croft, probablement la première icône du jeu vidéo moderne, mais aussi tout un genre de jeu qui court encore aujourd’hui : l’action-aventure en 3D.

Cette année, l’éditeur du jeu, Square Enix, et le développeur de la dernière trilogie, Crystal Dynamics, ne pourront passer outre ces célébrations. Cependant, cela se passera avec des “contenus nostalgiques”. Faut-il s’attendre à des compilations ? Des ressorties de la trilogie “reboot” sur les consoles de la nouvelle génération ? Cela ne serait pas spécialement surprenant…

Mais, plus intéressant, et au-delà de l’anniversaire de la franchise, un nouveau jeu Tomb Raider serait en production. Un projet plein d’ambition, puisque les équipes en charge du projet se sont lancé le défi d’unifier l’ensemble des jeux de la saga de 1996 à 2018 sur une même timeline !

« Nous voyons l’avenir de Tomb Raider au-delà de la trilogie reboot, avec des histoires basées à la fois sur les jeux de Core Design et ceux de Crystal Dynamics, en ayant à l’idée d’unifier ces timelines. […] Vu l’ampleur de l’histoire de Tomb Raider, ce ne sera pas chose facile, et nous comptons sur la patience des joueurs tout au long de ces processus de création. » – Will Kerslake, réalisateur des derniers jeux Tomb Raider

On est donc encore loin de voir arriver ce prochain épisode… Mais avec des rumeurs évoquant un retour d’Uncharted, et les annonces d’un nouvel Indiana Jones, le jeu d’aventure a de belles années devant lui ! D’ici la sortie de tous ces projets, on espère que les « surprises » promises par Square Enix pour cette année nous aideront à patienter !