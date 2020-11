Tomb Raider Reloaded – Lara Croft revient en arrière, avant le reboot

En 2021, Lara Croft re-re-revient ! Après des débuts flamboyants dans une première série de jeux qui avait fini par se perdre en redite, puis un retour à nouveau flamboyant dans un reboot qui a mis tout le monde d’accord, Square Enix nous annonce Tomb Raider Reloaded, avec une nouvelle Lara aux allures d’ancienne Lara !

Tomb Raider Reloaded sera un jeu mobile “d’arcade et d’action”, comme l’annonce son éditeur. Peu d’informations ont encore été communiquées, si ce n’est un court teaser qui nous montre la direction artistique que prendra le titre. Et on y découvre une Lara à l’image de l’héroïne des premiers jeux. Le logo du titre rappelle d’ailleurs lui aussi la charte graphique des premiers jeux. Le personnage est stylisé dans une version cartoon un peu enfantine, tout comme les monstres qui peuplent le temple qu’on peut voir dans la vidéo. Les araignées notamment, toutes mignonnes, font tout sauf peur ! Un style graphique qui rappelle les autres jeux du développeur.

Le jeu est ainsi signé par les canadiens d’Emerald City Games, à qui l’on doit dernièrement le jeu tactique mobile G.I Joe War on Cobra.

Ce n’est pas la première fois que la licence Tomb Raider s’aventure sur mobiles, et à part un runner anecdotique (Lara Croft: Relic Run) on compte au moins deux très bons jeux sortis sur téléphone : Lara Croft and the Guardian of Light, portage mobile d’un jeu consoles et PC, puis le jeu de stratégie Lara Croft Go.

Tomb Raider Reloaded sortira quelque part en 2021, sur iOS et Android, et c’est à peu près tout ce qu’on a comme infos officielles à ce jour !