Les Game Key Cards posent question à Nintendo

Les Game Key Cards, c’est ce nouveau format Nintendo qui a accompagné la sortie de la Switch 2. C’est une cartouche d’apparence normale, sauf qu’elle ne contient aucune donnée, mais un simple lien pour télécharger le jeu auquel elle correspond.

À l’usage, pour la plupart des utilisateurs, il n’y aura que peu de différences avec une cartouche de jeu traditionnelle : la Game Key Card peut être prêtée, échangée, revendue… comme les autres cartouches. La seule contrainte sera d’avoir accès à une solide connexion internet afin de télécharger le jeu lors de la première utilisation. Préparons-nous à être harcelés par les neveux et nièces qui voudront obtenir le mot de passe du WiFi pour Noël et les anniversaires, afin de faire fonctionner leurs nouvelles Game Key Cards !

Les collectionneurs, cependant, voient cela d’un tout autre œil : la Game Key Car vient enfoncer un nouveau clou dans le cercueil de la préservation du patrimoine vidéoludique. En effet, une fois les serveurs coupés, la cartouche devient complètement inutilisable. Et l’on sait que Nintendo peut avoir la main lourde de ce côté-là… (RIP les ludothèques dématérialisées Wii, Wii U et 3DS)

La très grande majorité des jeux third party pour Switch 2 vendus au format physique a adopté ce format, essentiellement pour des raisons de coût de production, les cartouches Switch 2 n’étant proposées aux éditeurs que sous un seul format (64GB) et au prix fort. Et il se dit que le format en question pourrait être au moins en partie responsable des ventes décevantes de ces titres third party, alors que la console, elle, cartonne.

Une situation qui aura fait réfléchir Nintendo ? Ce dernier interroge en effet en ce moment les joueurs japonais sur ces Game Key Cards. Le fabricant essaie ainsi de savoir si le public a bien compris de quoi il s’agissait, et comment il perçoit le format. Alors, peut-on espérer un retour aux cartouches traditionnelles si le sondage allait dans ce sens ? Hélas, rien n’est moins sûr.

La troisième question du sondage porte en effet sur la préférence des joueurs en matière de format des jeux qu’ils achètent. Mais le véritable support physique, celui qui contient les données de jeu, n’est absolument pas mentionné. Le choix proposé est uniquement celui qui oppose un jeu dématérialisé acheté sur l’e-shop à une Game Key Card.

Après avoir lu les explications ci-dessus [sur les Game Key Cards, NDLR], si vous souhaitiez achetez un logiciel qui serait proposé sous forme de Game Key Card ou en téléchargement, lequel choisiriez vous ?

J’achèterais certainement des Game Key Cards

J’achèterais peut-être une Game Key Card

L’un ou l’autre, peu importe

J’achèterais peut-être la version en téléchargement

J’achèterais certainement le version en téléchargement

(question issue du sondage mené par Nintendo, traduite par la rédaction)

Ainsi, si Nintendo évalue réellement la possibilité d’arrêter de proposer des Game Key Cards, il semble que cela soit pour les remplacer par des jeux dématérialisés, qu’on ne peut donc ni échanger, ni revendre (mais que, sur Switch et Switch 2, on peut désormais prêter).

Cela représenterait, pour les amateurs de jeux en édition physique, un recul encore plus grand que l’arrivée des Game Key Cards.