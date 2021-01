Sortez les fouets, Bethesda tease un nouveau jeu Indiana Jones

Après presque dix ans d’absence dans le monde vidéoludique, le plus célèbre de tous les archéologues revient pour une toute nouvelle aventure. Bethesda vient d’annoncer un nouveau jeu Indiana Jones. L’information est tombée sur le compte Twitter de la compagnie précisant que le titre sera développé par Machine Games, connu notamment pour les récents Wolfenstein. Todd Howard, qui a dirigé le développement des séries Fallout et Elder Scrolls, est le producteur exécutif sur le projet, réalisé en collaboration avec Lucasfilm Games.

L’annonce a été accompagnée d’un teasing minimaliste, mais aux nombreux indices. La première chose que l’on voit est une liste de livres posés sur la table, Forbidden stone, Myths that made us et Ancient Circle. Aucun de ces livres n’existe réellement, mais on peut voir sur le dernier que l’auteur n’est rien d’autre que Todd Howard, joli le clin d’œil.

Juste en dessous, nous avons une tasse de café sur laquelle on peut lire l’inscription MC qui correspond probablement à Marchall College, l’université dans laquelle le Professeur Jones a enseigné. Au-dessus de la tasse, nous avons deux croquis dessinés. Selon nous, le dessin du dessous serait la statuette en or du film Les aventuriers de l’arche perdue. Souvenez-vous, au début du film, Indiana Jones tente de la substituer par un sachet de sable d’un poids équivalent afin d’éviter le piège.

Sur la gauche, nous apercevons un passeport avec le tampon Bethesda avec juste à côté un billet d’avion à destination de Rome daté du 31 octobre 1937, nous pouvons donc supposer que l’action prendra place en Italie (entre autres), et l’histoire aura lieu entre Les aventuriers de l’arche perdue et La dernière croisade (film 1 et 3).

Pour rappel, les événements du film Le Temple maudit prennent place avant ceux de l’arche perdue. La carte que l’on voit sous le passeport et le billet d’avion représente le Vatican, on peut y voir inscrit ‘Sistine Chapel’ (chapelle Sixtine) et une croix sur l’emplacement du Belvédère ainsi qu’un point d’exclamation sur le palais du Pape.

Encore sur la gauche, nous avons une machine à écrire avec l’inscription Machine Games. On note qu’il y a une lettre avec en entête ‘Father’ (Père) qui nous montre qu’Indiana correspond par courrier avec son père et l’informe quelques lignes plus bas qu’il va à Rome : ‘I will be arriving in Rome’ (J’arriverai à Rome), ce qui nous conforte dans l’idée que le jeu se passera en Italie. Juste à côté, un vieil appareil photo avec le logo Lucasfilm Games apparaît et la vidéo se termine avec l’image du chapeau légendaire d’Indiana Jones ainsi que son fouet.

Maintenant que nous en savons un peu plus sur cette vidéo, il ne nous reste plus qu’à patienter. Car pour le moment, aucune date de sortie n’a été dévoilée, ni les futurs supports du titre. Néanmoins, on peut se rassurer qu’à la vue des éléments récoltés suite au teasing, il y aura du nazis à occire, et qui de mieux que Machine Games pour ce genre de chasse ?