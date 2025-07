Heroes of Might & Magic: Olden Era – Ubisoft passe la main à Hooded Horse

Après un report pour Heroes of Might & Magic: Olden Era, voilà qu’Ubisoft décide d’un partenariat pour l’édition du titre. Et c’est une alliance inattendue que voici : Hooded Horse, éditeur bien connu des amateurs de jeux de stratégie exigeants, prendra désormais en charge la publication du prochain opus de la saga culte, aux côtés de la firme drançaise.

Hooded Horse, qu’on associe immédiatement à des titres comme Manor Lords, Against the Storm, ou encore Soviet Republic, n’est pas un choix anodin. Depuis quelques années, le petit éditeur américain s’est fait une spécialité de ces jeux de niche, pensés pour un public bien particulier.

Un pedigree qui tranche avec les blockbusters calibrés d’Ubisoft, et qui pose une question toute simple : pourquoi diable Ubisoft, mastodonte de l’industrie, a-t-il besoin de renfort pour vendre un jeu de cette ampleur ?

Une belle histoire, ou une opération de délestage ?

Officiellement, l’histoire se veut toute pipou et remplie de paillettes : Ubisoft met en avant une collaboration portée par la passion et la complémentarité. Hooded Horse serait le partenaire idéal, capable de toucher les communautés de joueurs de stratégie et d’accompagner avec soin ce nouveau chapitre de la saga.

Du côté d’Unfrozen, le studio en charge du développement, le partenariat est présenté comme une chance d’élargir la portée du jeu, de renforcer sa visibilité et de mieux atteindre des publics de niche que le géant français ne touche plus aussi directement.

Mais Ubisoft a beau s’enrober de discours corporate, la manœuvre ressemble fort à une optimisation des coûts. Depuis plusieurs mois, l’éditeur multiplie les restructurations, les annulations et les retards. En début d’année, Ubisoft a même fragmenté son activité, en confiant ses plus grosses licences (Assassin’s Creed, Rainbow Six et Far Cry) à une entité séparée, largement soutenue par Tencent.

L’accord avec Hooded Horse, qui prendra en charge l’édition, s’inscrit sans doute dans cette logique : externaliser pour mieux réduire les charges internes, tout en s’assurant une présence minimale dans les crédits, histoire de ne pas totalement disparaître du projet.

Peut-être qu’un éditeur plus proche des joueurs saura mieux accompagner Heroes of Might & Magic qu’un mastodonte obsédé par ses bilans trimestriels. Hooded Horse a prouvé qu’il savait accompagner des jeux exigeants vers leur public, et les développeurs promettent que l’accès anticipé aura bien lieu en 2025, sans avoir à trop patienter.

Ubisoft semble de plus en plus prêt à céder une partie de son empire, morceau par morceau. Si le géant français commence à sous-traiter ses héritages les plus prestigieux, ce n’est pas seulement un choix de catalogue, c’est peut-être aussi le signe d’une stratégie de repli plus large.