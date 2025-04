Après la pause Assassin’s Creed Shadows, Ubisoft revient aux décisions questionnables

Avec Assassin’s Creed Shadows, Ubisoft a peut-être réussi à régler son problème le plus important en regagnant la confiance des joueurs, et en montrant à un large public qu’il savait toujours faire de bons jeux. C’est cette confiance qu’il avait perdue qui a été pour beaucoup dans les relatifs échecs commerciaux de Star Wars Outlaws ou Prince of Persia The Lost Crown, pourtant salués par la critique. Avec la sortie de ces trois derniers titres, ou encore celle d’Assassin’s Creed Mirage, Ubisoft a enchaîné les jeux de qualité, et certains revers du côté des ventes ont pu être vécus comme des injustices. Mais le succès d’Assassin’s Creed Shadows remettait le train Ubi sur de bon rails et rendait à la société française son statut de développeur qui compte.

C’est pourquoi on se demande si les rumeurs récentes n’ont pas quelque chose d’une balle qu’on se tirerait dans le pied : Ubisoft travaillerait en effet sur un nouveau jeu, un Battle Royale très inspiré d’Apex Legend.

S’il ne s’agit que de rumeurs, elles trouvent leurs sources chez Insider Gaming, sous la plume de Tom Henderson, qui s’est montré plutôt fiable par le passé, notamment en ce qui concerne Ubisoft. Henderson semble avoir des infos solides, qui lui permettent de révéler que le jeu, ayant pour titre de travail Scout, serait en développement depuis « au moins deux ans », et mettra en scène des personnages « très proches » de ceux d’Apex Legends. Citant une source anonyme, le journaliste écrit « je crois que le but est de capitaliser sur la chute du nombre de joueurs d’Apex, imaginant qu’il y a donc de la place pour un nouveau Battle Royale ».

On peut souhaiter que cette stratégie soit payante ; on peut surtout souhaiter que les informations se révèlent inexactes. Après l’échec d’Hyperscape (déjà plutôt inspiré d’Apex Legends) et plus récemment celui de Xdefiant, on espérait qu’Ubisoft aurait compris la leçon. Surtout qu’il n’est pas le seul, récemment, à s’être cassé les dents sur le genre du shooter multi. Sans compter que Marathon arrive armé du savoir-faire Bungie (savoir faire aussi bien en termes de gameplay qu’en termes de suivi d’un titre sur la longueur…), et va tenter de prendre quelques part de marché de ce genre très (trop) prisé. Si c’est pour proposer du déjà-vu avec un « Apex-bis », on peut déjà commencer à prendre des paris sur la date d’extinction des serveurs de ce Scout…

Et au-delà du problème du trop plein de jeux de tir en ligne, si l’idée d’Ubisoft est effectivement de rebondir sur la perte d’intérêt pour Apex Legends, on voit là une double mauvaise décision : d’abord, si le jeu (Apex Legends) intéresse moins, il serait un peu téméraire de croire qu’une copie du même jeu pourrait enthousiasmer les foules. Et puis, on pensait que l’industrie avait compris qu’il n’était pas possible de rebondir au débotté sur le succès d’un jeu pour essayer d’en prendre une part. Un jeu met des années à être développé, et entre le moment de l’idée et le produit fini, la « trend », pour reprendre le vocabulaire des réseaux sociaux, sera passée…

Gardons en tête que cette histoire de Scout n’est encore qu’une rumeur, et que si elle se révélait exacte, Ubisoft pourrait toutefois reprendre ses esprits et réaliser qu’un nouveau shooter multi serait quasi-mort-né. Le jeu pourrait, aussi, pourquoi pas , nous surprendre, et arriver avec des mécaniques de gameplay inédites et accrocheuses. Mais il faut avouer qu’on a un peu de mal à croire à cette dernière hypothèse…