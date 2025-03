Succès de Shadows, investissement de Tencent – Ubisoft (enfin) de retour ?

La rumeur trainait depuis un long moment, et peut-être le verdict concernant Assassin’s Creed Shadows était-il attendu avant qu’une décision ne soit définitivement prise ? Toujours est-il que c’est au moment où Ubisoft communique sur le succès critique et surtout commercial du dernier épisode de sa saga phare (Assassin’s Creed Shadows est par exemple le plus gros lancement physique en France depuis Hogwart Legacy) qu’un accord avec Tencent est également annoncé.

Le titan chinois possède déjà des billes chez Riot Games (possédé à 100%), Epic Games (40%), Supercell (84,3%), Remedy (14%), FromSoftware (16%) parmi un paquet d’autres (dont Discord !) comprenant déjà Ubisoft à hauteur de 10%. Avec ce nouvel investissement de 1,25 milliard de dollars (quand même… !), Tencent ne vient pas exactement augmenter sa participation au sein de la société française, mais mise sur une nouvelle filiale créée pour l’occasion, et qui a pour objectif l’exploitation des licences les plus fortes d’Ubisoft, soit Assassin’s Creed, Far Cry, et Rainbow Six (le chinois n’était donc pas intéressé par les Lapins Crétins ?!).

La nouvelle filiale ainsi créée (qui n’a pas encore de nom) s’est vu confiée une licence « exclusive, perpétuelle, mondiale et irrévocable » pour les marques citées ci-dessus. La société reste basée en France, « 100% propriété d’Ubisoft » (d’après le communiqué de ce dernier, mais le 1,25 milliard de Tencent indique autre chose…), et est valorisée à plus de 4 milliards de dollars (le double de la valorisation d’Ubi !).

Côté verre à moitié vide, on comprend qu’Ubisoft tente de faire passer le message qu’il reste aux commandes, mais Tencent ne vient pas injecter autant de cash en témoignage d’amitié, et il faut comprendre qu’Ubisoft perd plus ou moins le contrôle sur ses licences majeurs. On peut s’attendre à minima à des jeux gatcha mobiles exploitant les trois marques en questions, à des « crossovers » permettant de rencontrer les personnages dans d’autres titres, etc… Reste surtout à voir le contrôle et les exigences (implémentation de micro-tranasactions, transformation en gaas…) qu’aura cette nouvelle entité sur les prochaines itérations des jeux ?

Côté verre à moitié plein, l’investissement de Tencent correspond peu ou prou à la dette d’Ubisoft en fin 2024. L’opération vient donc assainir les comptes de l’entreprise qui pourra repartir sur des bases solides, avec, en plus un regain de confiance en elle, ainsi qu’un regain de confiance de la part des joueurs, et ce permis par le succès d’Assassin’s Creed Shadows. On espère maintenant que l’héritage n’a pas été dilapidé vainement, et qu’on reparlera vite d’Ubisoft pour les très bons jeux qu’il peut, et qu’il sait, nous livrer, comme en témoigne Assassin’s Creed Shadows.