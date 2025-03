Assassin’s Creed Shadows est un succès, Ubisoft peut souffler

C’est la respiration dont avait besoin le géant français du jeu vidéo : un succès critique et commercial. Les critiques et les notes attribuées à Assassin’s Creed Shadows le range dans la catégorie des très bons jeux, quand les chiffres de ventes lui permettraient de se targuer d’être déjà un succès commercial.

Sur les réseaux sociaux, Ubisoft n’a pas boudé son plaisir pour rapidement vanter les 2 millions de joueurs qu’avait réunis Shadows en quelques heures. Certains esprits chagrins n’avaient alors pas manquer de rappeler que les « joueurs » ne sont pas tous des « acheteurs », évoquant les abonnées au service Ubisoft +, le Game Pass maison d’Ubi, et que 2 millions de joueurs ne font pas obligatoirement 2 millions de copies écoulés.

Mais Christopher Dring, de GamesIndustry.biz, vient sonner la fin de la récré (vous l’avez ? ) pour affirmer que selon GFK (l’analyste du marché UK), Assassin’s Creed Shadows est bel et bien un succès commercial. Au Royaume Uni (le plus gros marché européen), le jeu fait simplement le plus gros démarrage de l’année en termes de ventes physiques.

Toujours au niveau des copies physique, Assassin’s Creed Shadows serait même devant l’énorme succès qu’est Monster Hunter Wild (qui, par contre, explose tout une fois intégrées les ventes dématérialisées). Shadows serait aussi le deuxième plus gros lancement d’un jeu Assassin’s Creed depuis les débuts de la licence, derrière Valhalla (sortie l’année de la pandémie de COVID, un léger avantage). Autre résultat qui vient nous souffler qu’Ubisoft serait de retour : le nouvel Assassin’s Creed a vendu en 2 jours autant que Star Wars Outlaws en 3 mois.

Alors est-ce enfin le succès qu’Ubisoft attendait pour retrouver la confiance des joueurs et des marchés ? Le seul Assassin’s Creed Shadows pourra-t-il porter toute la compagnie sur ses épaules et faire oublier la cascade de revers vécus par la société des frères Guillemots ces dernières années ?

N’oublions pas qu’Ubisoft n’en a pas fini avec les ennuis, et que le procès pour les affaires retentissantes de harcèlement moral et sexuel dénoncées en 2020 se tiendra en juin prochain (après un report décidé il y a quelques jours).

La compagnie aura alors fort à faire pour prouver que ces agissements, cette culture, même, qui fut dénoncée à l’époque, appartient bien au passé, et que le futur d’Ubisoft est surtout à lire dans la réussite d’Assassin’s Creed Shadows. Avec quel jeu ? À part un prochain DLC pour Mirage, l’avenir de la compagnie est encore bien flou.