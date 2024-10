Star Wars Outlaws – Ubisoft fait le bilan après un million de ventes

Cela fait un mois que Star Wars Outlaws est sorti, et depuis, on a l’impression qu’il ne fait que des déçus. Alors qu’on rêvait tous d’explorer une galaxie lointaine, très lointaine, la presse comme les joueurs sont vite redescendus sur terre. Ce n’est donc pas une surprise d’apprendre que Star Wars Outlaws s’est vendu à seulement un million d’exemplaires, un chiffre décevant pour un triple A dans l’univers de George Lucas.

Difficile de connaître précisément les objectifs chiffrés d’Ubisoft, mais le compte rendu d’une récente conférence en visio révèle qu’ils s’attendaient à bien plus. Pour comparer, Assassin’s Creed Mirage avait atteint cinq millions de ventes en trois mois. Dans le même document, on apprend d’ailleurs que cette contre-performance est l’une des raisons pour lesquelles Assassin’s Creed Shadows a été repoussé ! Le studio veut tirer les conclusions de ce bilan décevant et prendre le temps qu’il faut pour peaufiner leur prochaine grosse sortie.

Un nouvel espoir est-il envisageable pour Star Wars Outlaws ? La période de Noël pourrait aider à booster les ventes. Ubisoft mise sur la durée pour sauver son bébé : Massive a dévoilé une roadmap détaillant les mises à jour à venir, avec des corrections de bugs, des ajustements de la difficulté et des missions supplémentaires. Les équipes sont sur le pont pour conserver l’intérêt des joueurs déjà présents et en attirer de nouveaux :

Pour tenir compte des retours des joueurs, les équipes de développement d’Ubisoft sont pleinement mobilisées pour mettre en œuvre rapidement une série de mises à jour pour améliorer l’expérience des joueurs. Leur objectif est de toucher un large public durant la période des fêtes et de positionner Star Wars Outlaws comme un succès sur le long terme.

Cette stratégie sera-t-elle payante ? Réponse dans quelques mois. En attendant, Ubisoft navigue toujours en eaux troubles, entre difficultés financières, grève des salariés, flop de XDefiant et scandales en tout genre. Croisons les doigts pour Star Wars Outlaws, qui selon nous, mériterait que plus de joueurs lui donnent sa chance.