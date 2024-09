Star Wars Outlaws – Une roadmap pour sauver l’univers

C’est un fait, malgré bien des qualités, et des défauts, Star Wars Outlaws n’a pas atteint les objectifs de ventes fixés par Ubisoft. L’entreprise française est d’ailleurs en pleine tourmente avec une action en bourse au plus bas, et le récent report de Assassin’s Creed Shadows au 14 février 2025, alors qu’il devait sauver une année assez morose pour l’éditeur. On ne parle même pas des controverses, ou encore de XDefiant qui tente de survivre, alors qu’il est de plus en plus déserté. Néanmoins, Massive ne compte pas laisser mourir son Star Wars aussi facilement, et vient de dévoiler une roadmap qui va en ce sens.

Nous y voilà donc, la grande et imparfaite épopée qu’est Star Wars Outlaws entend changer afin d’attirer de nouveaux joueurs dans ses filets, en essayant pourquoi pas de surfer sur la période de Noël qui se profile, tout en tentant de répondre aux demandes de la communauté déjà présente sur le jeu. Il était déjà annoncé que Massive allait sortir prochainement un correctif visant à rendre « moins difficile » les séquences d’infiltration (que nous jugeons déjà simples), ainsi que la suppression du game over qui suit notre repérage par l’ennemi lors de certaines missions. Et pour clarifier un peu tout ce qui va arriver, Massive a dévoilé une roadmap qui indique tout ce qui va arriver ces prochains mois sur le jeu.

Trois grosses mises à jour vont donc arriver d’ici décembre. La première, disponible dès le 3 octobre, visera avant tout à corriger tout un tas de bugs qui ont été repérés dans le jeu, et comme c’est du Ubisoft, il y en a pas mal. Sachant aussi qu’il est question d’améliorer le rendu visuel, ainsi que les performances de Outlaws, même si de notre côté, nous n’avons pas eu de souci à ce niveau-là sur PS5, on ne peut se prononcer pour les joueurs Xbox et PC. Vient ensuite la seconde update qui arrivera le 24 octobre.

Cette dernière, plus imposante, devrait améliorer la « qualité de la vie », sans plus d’informations. On a un peu de mal à voir de quoi il en retourne, même si on imagine qu’il s’agit là d’apporter un peu plus de réalisme et d’interaction à l’univers d’Outlaws, qui est déjà particulièrement vivant à notre sens. Dans les villes et villages, cela grouille de PNJ de partout, et on peut surprendre nombre de conversations au détour de ruelles. On pense alors qu’il s’agit là surtout d’interactivité, et qu’il est avant tout question de nous permettre d’interagir plus qu’il est déjà possible avec ce qui nous entoure, à commencer par les personnages non-joueurs, car il est vrai, que de ce côté-là, c’est assez limité.

Enfin, la troisième mise à jour apportera non seulement l’un des contenus promis dans le Season Pass, à savoir le DLC histoire « Steam Rebel », qui nous permettra de nous plonger dans une mini-aventure tournant autour d’un obscur tournoi de Sabacc avec l’aide de Lando Calrissian. Du côté du contenu gratuit, dix nouveaux contrats seront disponibles, ainsi que la fameuse update apportant des corrections liées à l’infiltration et aux combats. Tout ceci sera disponible dès le 21 novembre.

La question que l’on peut se poser est donc de savoir si cela sera suffisant pour convaincre de nouveaux joueurs de céder à la tentation de s’immerger dans cet univers lointain, très lointain qu’est celui de Star Wars Outlaws ? Ou bien même de garder une bonne partie de ceux déjà présents ? Réponse dans les mois qui arrivent, mais entre nous, on espère que cela attisera un peu la curiosité de certains autours de ce titre injustement boudé.