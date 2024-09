Assassin’s Creed Shadows reporté, Ubisoft s’enfonce

La période n’est décidemment pas à la fête pour Ubisoft, alors même qu’on pensait que la société allait enfin sortir la tête de l’eau. Dernier rebondissement fidèle à la Loi de Murphy : le report du très attendu Assassin’s Creed Shadows. Ce dernier devait sortir incessamment, le 15 novembre prochain, mais ne paraîtra finalement que 3 mois plus tard, le 14 février 2025.

Depuis les révélations des affaires de harcèlements et d’agressions d’employées, que des cadres avaient plus ou moins laissé perdurer, l’entreprise des frères Guillemots semble ne pas avoir le temps de se relever d’un bad buzz qu’un autre apparait immédiatement.

Après le bon accueil réservé à Assassin’s Creed Mirage et The Rogue Prince of Persia, deux projets de taille intermédiaire, on pensait Ubi de retour ; un retour qui devait être entériné avec le succès attendu de Star Wars Outlaws, avant de revenir majestueusement dans la cour des faiseurs de hits AAA avec un Assassin’s Creed Shadows réclamé par les joueurs de longue date.

Hélas, rien ne s’est passé comme prévu. Les ventes de Star Wars Outlaws n’ont pas été à la hauteur des attentes, tandis qu’au même moment, le jeu-service XDefiant tentait tant bien que mal de resister à l’oubli, et Ubi s’est ainsi à nouveau enfoncé dans la crise, voyant son action chuter. Dès lors, Assassin’s Creed Shadows représente une carte de la dernière chance pour Ubisoft. Si le titre se plantait, l’entreprise pourrait avoir des difficultés à s’en relever…

Alors le report inquiète. Ubisoft ne se rend-il compte qu’à six semaines de la sortie du jeu que celui-ci n’est pas publiable en l’état ? Cela montre aussi ce que la sortie du jeu représente pour la compagnie. Ubisoft n’a en effet jamais été frileux quant à la sortie de ses jeux, quitte à laisser passer de nombreux bugs avant les patchs de la première semaine. C’est même l’une de ses marques de fabrique !

Une situation que la société voudrait absolument éviter pour Assassin’s Creed Shadows, ce dernier devant impérativement être un succès. L’entreprise française essaie d’ailleurs de limiter les dégâts en termes de communication, en annonçant différentes choses qui vont dans le sens de ce que réclame le public. D’abord, comme un dédommagement pour le retard de livraison, la première extension prévue pour le jeu sera offerte à tous les joueurs l’ayant précommandé. Et puis, Ubi annonce le retour de ses jeux sur Steam, avec la sortie d’Assassin’s Creed Shadows de façon simultanée dans la boutique maison (Ubisoft Store) et sur Steam, et l’arrivée programmée au 21 novembre, toujours sur Steam, de Star Wars Outlaws.

Tout n’est donc pas négatif autour de ce report. Le dernier trimestre est de toute façon déjà bien chargé (Silent Hill 2, S.T.A.L.K.E.R. 2, Cod Black Ops 6, Metaphor: ReFantazio, Indiana Jones and the Great Circle…), et personne ne veut revivre une sortie à la Cyberpunk 2077. De plus, Ubisoft pourrait profiter de ce petit délai pour sortir directement le jeu en version « PS5 Pro Enhanced » (ou quelque soit l’appellation que Sony donnera aux jeux qui exploiteront le gain de puissance de la nouvelle console).

Cela lui permettrait alors peut-être de couper l’herbe sous le pied à un certain Ghost of Yotei, suite du meilleur « Assassin’s Creed-like » qu’on ait eu depuis quelques années, et dont l’annonce en grande pompe coïncide ironiquement avec celle, moins enthousiaste, d’Ubisoft…