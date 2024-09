Ghost of Yotei s’infiltre façon ninja dans le State of Play

D’un côté, facile de briller vu le reste du programme, mais d’un autre, heureusement qu’il était là pour nous sortir de notre léthargie. Nous, et le catalogue PlayStation, cela dit en passant. Ghost of Yotei, suite du très apprécié Ghost of Tsushima, a ainsi été révélé lors de la vidéo d’annonces PlayStation de ce 24 septembre.

Ne boudons pas notre plaisir malgré l’aigreur générale à la sortie du programme : on avait beaucoup aimé Ghost of Tsushima, et l’on est très heureux de pourvoir ressortir les katanas à l’occasion de ce nouvel épisode, qui, comme son nom l’indique, se déroulera au pied du mont Yotei (célèbre pour sa ressemblance avec le Mont Fuji), sur l’île d’Hokkaido.

Le jeu ne sera pas une suite directe de Ghost of Tsushima puisqu’il se déroulera plus de 300 ans plus tard, en 1603 alors, que les Japonais débarquaient tout juste à Hokkaido (qui ne sera définitivement annexée par le Japon qu’en 1869). Est-il possible alors que l’on passe dans l’autre camp, et que l’on joue un personnage autochtone, peut-être Aïnou, qui luttera contre l’invasion japonaise ? On rappelle que Ghost of Tsushima mettait en scène la résistance japonaise face à l’invasion mongole.

La bande-annonce ne révèle pas grand-chose, si ce n’est qu’on incarnera cette fois une femme. On constate aussi que ces premières images semblent emprunter aux codes du western, côté amérindiens : chevaux, animaux-totems (ici, un loup…), et musique à la Sergio Leone. Ce qui appuierait l’idée d’une histoire de résistance autochtone à l’envahisseur, fidèle au premier épisode.

On espère que Ghost of Yopei saura, en conservant les fondamentaux (exploration « organique », mix d’infiltration et d’action…) se renouveler, après un Ghost of Tsushima solide dans sa proposition, mais qui manquait tout de même un peu d’originalité (le syndrome Spider-Man). D’autant que le premier avait aussi été marqué par le peu d’attente qu’il avait généré, et nous avions été nombreux à découvrir, assez surpris, un très bon jeu ! Ghost of Yotei sortira, lui, auréolé du succès du précédent opus, avec une certaine pression, donc…

Une pression aussi pour Ubisoft, à qui les joueurs avaient réclamé pendant des années un épisode d’Assassin’s Creed situé au Japon féodal, épisode qui n’était jamais arrivé et dont Ghost of Tsushima avait un peu pris la place. Maintenant que Assassin’s Creed Shadows s’apprête à sortir, il souffrira certainement de la comparaison, et peut encore moins se rater, d’autant plus dans la situation dans laquelle est Ubi, qui semble jouer beaucoup sur Shadows, et ne doit pas accueillir d’un très bon œil cette annonce de Ghost of Yotei !

Toujours développé par Sucker Punch, Ghost of Yotei sortira en exclusivité sur PS5 (et probablement quelques mois plus tard sur PC) quelque part en 2025.